ثبت نام سناد ۸۳ درصد از دانش آموزان ابتدایی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، کورش مودت پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد ثبت نام استان خوزستان بیان کرد: بر اساس دستور العمل ثبت نام اخذ هر گونه وجه از والدین در هنگام ثبت نام به غیر از وجه مربوط به بیمه و هزینه کتاب ممنوع است بر همین اساس واحدهای ارزیابی عملکرد به صورت مداوم بر فعالیت ستادهای ثبت نام در سراسر استان نظارت می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به ثبت نام ۸۳ درصد از دانش آموزان ابتدایی در سامانه سناد، توضیح داد: بر اساس آخرین گزارش سامانه ثبت نام دانش آموزی تاکنون ۵۰۴ هزار و ۵۰۵ دانش آموز در پایه‌های مختلف درسی در سامانه سناد ثبت نام شدند. البته فرآیند ثبت نام دانش آموزان تا پایان مردادماه ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان همچنین با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان بیان کرد: هدایت تحصیلی کلیدی ترین مرحله در فرآیند شکل گیری آینده تحصیلی و شغلی دانش آموزان است. هدایت تحصیلی به دغدغه اولیا دانش آموزان تبدیل شده است و می‌بایست همه همکاران متولی این فرآیند با استفاده از ظرفیت کارگروه‌های تخصصی نسبت به اجرای منسجم هدایت تحصیلی اقدام کنند.

مودت اضافه کرد: بر اساس راهبرد شورای معاونان، می‌بایست تمام تلاش خود را در راستای توسعه مهارت آموزی بر مبنای آموزش‌های فنی حرفه‌ای به کار ببندیم تا سیاست‌های کلی جهش تولید در استان محقق شود.

وی با بیان اینکه یک بازنگری کلی در شیوه نامه طرح ساماندهی پوشاک صورت گرفته است؛ توضیح داد: برای کمک به والدین و تسهیل امور مربوط به ثبت نام، امسال ساماندهی پوشاک تنها در پایه‌های اول دبستان، هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم صورت خواهد گرفت در سایر پایه‌ها طرح ساماندهی پوشاک اجرا نخواهد شد و صرفاً بر اساس دستور العمل های سابق عمل خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان یادآور شد: با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا در استان خوزستان در بحث ثبت نام می‌بایست مدیران مدارس تلاش کنند تا شیوه نامه‌های بهداشتی در زمان مراجعه حضوری به مدرسه رعایت شود.

