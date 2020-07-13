گونه گیاهی جدیدی توسط محققان کشور شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تنوع زیستی ایران در دنیا کم نظیر است بطوریکه تاکنون نزدیک به ۸۰۰۰ گونه و زیر گونه گیاهی از کشورمان گزارش شده است.

همچنین اعلام شده که نزدیک به ۱۷۰۰ تاکسون بومی فلور ایران هستند که به عبارتی فقط در محدوده جغرافیایی مرزهای کشور پراکنش دارند.

دکتر علیرضا دولتیاری از متخصصان گیاه شناس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در خصوص این گونه جدید گیاهی گفت: یافتن گونه جدید در قلمرو گیاهان برای دنیا به دلیل حجم زیاد تحقیقات صورت گرفته و همچنین به دلیل نیاز به تخصص بالا کاری بسیار دشواری است.

وی افزود: خوشبختانه در نتیجه فعالیت میدانی و هرباریومی محققان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران یک گونه جدید از جنس پیاز (Allium) کشف شد.

دولتیاری خاطر نشان کرد: مطالعات مولکولی و فیلوژنی این کار با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه فردوسی مشهد و IPK آلمان انجام شد و نهایتا با فراهم کردن شواهد مورفولوژیکی، سیتولوژیکی، مولکولی و تبارشناسی گونه جدید گیاهی از جنس پیاز با نام Allium schisticola از ایران شرح و به عنوان گونه ای جدید برای دنیا در مجله معتبر بین المللی Phytotaxa چاپ شد.

وی افزود: جمع آوری، شناسایی، طبقه بندی و بررسی روابط فیلوژنی زمینه کاری همه پژوهشگران علوم تنوع زیستی است. گاهی اوقات نمونه ای در طبیعت یافت می شود که با هیچ کدام از کلیدهای شناسایی موجود براساس داده های ریخت شناسی قابل شناسایی نیست.

به گفته وی، در این شرایط محقق از داده های کاریولوژیکی و مولکولی برای تعیین روابط فیلوژنی و حصول اطمینان از شک علمی خود استفاده می کند. چنانچه همه اطلاعات جدید بودن نمونه را برای دنیای علم تایید نمایند، آنگاه محقق آن نمونه را به عنوان یک گونه جدید برای دنیا معرفی می کند.

وی ادامه داد: این گونه جدید با کد IBRC P۱۰۰۹۹۸۴ و نمونه تیپ آن با کد هرباریومی ۳۳۸۵ در بانک گیاهی ثبت و نگهداری می شود.

