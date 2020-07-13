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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۹

سخنگوی نیروهای مسلح عراق:

حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در عراق را مشروع می‌دانیم

حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در عراق را مشروع می‌دانیم

سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق با بیان اینکه نیروهای امنیتی حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز را مشروع می دانند، گفت: تحقیقات برای شناسایی عاملان تعرض به معترضان را آغاز می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «یحیی رسول» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق سخنانی را در خصوص تحولات اخیر این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: نیروهای امنیتی خود را ملزم به حمایت از حق قانونی مردم مبنی بر تظاهرات مسالمت آمیز، می دانند. 

یحیی رسول اظهار داشت: فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق نیز از هیچ تلاشی برای پیدا کردن عاملان تعرض اخیر به تظاهرات کنندگان دریغ نخواهد کرد. 

این مقام نظامی ارشد عراق اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی این کشور از گلوله های جنگی علیه معترضان را تکذیب کرد. 

یحیی رسول در ادامه یادآور شد: کاری که روز یکشنبه نیروهای امنیتی انجام دادند، این بود که از ورود برخی اتوبوس های پرجمعیت به بغداد جلوگیری کردند. علت این مسأله هم آن بود که این اتوبوس ها به قوانین بهداشتی عمل نکرده بودند و ممکن بود در سایه شیوع کرونا برای سلامتی مردم خطرآفرین باشند.

کد مطلب 4972967

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