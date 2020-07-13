فوت چهار نفر در خراسان شمالی طی ۲ روز گذشته بر اثر کرونا

سید احمد هاشمی در گفتگو با مهر اظهار کرد: ۱۵۸ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستانهای استان بستری هستند در حالی که دو هفته قبل ۷۰ مورد بستری داشتیم و نشان میدهد تعداد آمار بستری شدهها بیش از دوبرابر شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به فوت ۴ نفر طی ۲ روز گذشته بر اثر ابتلاء به کرونا در استان گفت: اگر با این فرمان جلو برویم حتماً بیمارستانهای استان کفاف پذیرش بیماران را نخواهد داشت و صدمهای جبران ناپذیری به بیماران خواهد خورد.
وی افزود: از مردم خواهش میکنیم تا جایی که میتوانند مراسم را به تعویق بیندازند و تجمع بیشتر از ۷ نفر نداشته باشند زیرا این اقدامات کمک میکند بار دیگر بیماری را کنترل کنیم.
هاشمی در انتها با تاکید بر اینکه اکثر مبتلایان به کرونا در مراسم عروسی یا تعزیه شرکت کرده و یا به مسافرت رفته بودند تصریح کرد: اکنون تعداد موارد ابتلاء به کرونا بیشتر شده است و در نتیجه همه گروههای سنی را درگیر میکند.
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