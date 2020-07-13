کانون های گرد و غبار محلی در چهارمحال و بختیاری فعال می شود

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی وزش باد شدید در استان، بیان کرد: سرعت وزش باد در این استان به ۷۵ کیلومتر بر ساعت میرسد.
وی گفت: احتمال وقوع طوفان در سطح استان وجود دارد.
سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمهیدات لازم باید از سوی گلخانه داران برای کاهش خسارت در سطح استان اندیشیده شود.
وی گفت: روز سه شنبه احتمال وقوع رگبار پراکنده در برخی مناطق به ویژه جنوب شرق استان پیش بینی میشود.
سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وزش باد به نسبت شدید و احتمال خیزش گردوخاک محلی در استان پیش بینی میشود.
وی گفت: پارامتر دما طی روزهای آتی نوسان قابل ملاحظهای نخواهد داشت.
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