کانون های گرد و غبار محلی در چهارمحال و بختیاری فعال می شود

مهران چراغ پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی وزش باد شدید در استان، بیان کرد: سرعت وزش باد در این استان به ۷۵ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

وی گفت: احتمال وقوع طوفان در سطح استان وجود دارد.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تمهیدات لازم باید از سوی گلخانه داران برای کاهش خسارت در سطح استان اندیشیده شود.

وی گفت: روز سه شنبه احتمال وقوع رگبار پراکنده در برخی مناطق به ویژه جنوب شرق استان پیش بینی می‌شود.

سرپرست هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وزش باد به نسبت شدید و احتمال خیزش گردوخاک محلی در استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: پارامتر دما طی روزهای آتی نوسان قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.