اسماعیل حلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بردهای متوالی پرسپولیس در رقابت های لیگ برتر که منجر به نزدیک شدن این تیم به چهارمین قهرمانی پیاپی در لیگ برتر شده است گفت: این تیم به استحقاقش می رسد. پرسپولیس با وجود تمام حاشیه ها، مسیر خود را طی کرد. تیمی که می داند چطور باید از توانمندی های خودش استفاده کند حقش هم هست که به قهرمانی های متوالی برسد.

پیشکسوت پرسپولیس درباره نقش یحیی گل محمدی در این موفقیت ها تاکید کرد: او یکی از مربیان باتجربه شده که سعی می کند علم خود را به روز نگه دارد. یحیی گل محمدی آینده مربیگری ایران هم هست. تاکتیک پرسپولیس را اکثر حریفانش می دادند اما مجموعه این تیم به قدری هماهنگ شده که اشتباهات فردی و تاکتیکی اندکی دارند.

وی درباره جدایی علیرضا بیرانوند از این تیم نیز صحبت کرد و گفت: به هر حال بیرانوند در فوتبال ایران به خیلی از جام ها با پیراهن پرسپولیس رسید. درخشش فوق العاده ای هم در سال‌های اخیر با تیم ملی داشت. طبیعی است که چنین دروازه بانی به کشورهای اروپایی ترانسفر شوند. او باید تلاش خود را در فوتبال اروپا بیشتر کند تا بتواند زیر فشار تمرینات انها نیز بازدهی خوبی از خود به نمایش بگذارد.

حلالی در خصوص بدهی های انباشته پرسپولیس در فیفا بابت عدم پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان خارچی پیشین این تیم تاکید کرد: واقعا یک مدیر را در این همه سال به یاد ندارم بدهی نگذاشته باشد. آقایان میلیاردها هزینه بازیکنان خارجی کردند که هنوز هم مشخص نیست کجا هستند اما من را بابت نگه داشتن مهدی عبدی واقعا اذیت کردند. مربی پایه های پرسپولیس بودم و بارها التماس کردم مهدی عبدی را نگه دارید. چرا باید مدیریت باشگاه بر خلاف موفقیت های یک تیم در زمین مسابقه عمل کند. چرا هوادار تیمی که چهار سال است قهرمانی را تجربه می کند باید نگران پرونده های حقوقی در فیفا باشد. اوج بی انصافی است که به داد مدیریت این باشگاه نمی رسند.