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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۲

فرمانده انتظامی شهرستان فارسان:

طرح ارتقای امنیت اجتماعی در فارسان اجرا شد

طرح ارتقای امنیت اجتماعی در فارسان اجرا شد

شهرکرد- فرمانده انتظامی شهرستان فارسان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در فارسان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی شکری بیان داشت: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده، برخورد با خرده فروشان مواد مخدر با هماهنگی مقام قضائی و با قدرت و جدیت طی ۷۲ ساعت گذشته در شهرستان فارسان اجرا شد.

این مقام انتظامی گفت: در اجرای این طرح، سه خرده فروش مواد مخدر و پنج معتاد متجاهر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیان کرد: در این عملیات همچنین سه گرم هروئین، سه گرم شیشه، ۲۷۶ گرم تریاک و دو ترازوی توزین مواد مخدر و یک حقه وافور کشف شد.

وی افزود: معتادان دستگیر شده تحویل مرکز ترک اعتیاد شده و خرده فروشان مواد مخدر نیز به همراه اقلام کشف شده پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکید کرد: اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با سوداگران مرگ با قوت ادامه خواهد داشت و نیروی انتظامی قاطعانه با این گونه افراد برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 4972979

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