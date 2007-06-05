" فارسی عمومی " پرتیراژترین کتاب هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، این 967 عنوان در 846 میلیون و 287 هزار صفحه انتشار یافت و هر کتاب به طور متوسط در 159صفحه منتشر شده است.

در هفته ­ای که گذشت از میان967 عنوان کتابی که به چاپ رسیده، 462 عنوان (48 درصد) چاپ نخست و 505 عنوان (52 درصد) چاپ مجدد، 749 عنوان (77 درصد) تالیف و 218 عنوان (23 درصد) ترجمه بوده است.

در این هفته، بیشترین کتاب­ها با 197 عنوان در موضوع علوم ادبیات منتشر شد و پس از آن به ترتیب موضوع­ های دین با 165 عنوان، علوم عملی با 158 عنوان، علوم اجتماعی با 139 عنوان، زبان با 70 عنوان، ، کلیات با 69 عنوان، علوم طبیعی و ریاضیات با 68 عنوان ، هنر با 35 عنوان ، تاریخ و جغرافیا با 34 عنوان و فلسفه با 32 عنوان قرار گرفته­اند.

از میان 967 عنوان کتابی که در هفته گذشته منتشر شد، 131 عنوان (14 درصد) برای کودکان و نوجوانان و 146 عنوان (15 درصد) به کتاب کمک درسی و آموزشی اختصاص داشته است.

کتاب «فارسی عمومی» از انتشارات دانشگاه پیام نور، در 200 هزار نسخه منتشر شد که بیشترین شمارگان و کتاب " راز دل " از انتشارات سینانگار با 100 نسخه کمترین شمارگان را داشت.

همچنین «کتاب انرژی 1385» از انتشارات «مربع آبی» با بهای 300 هزار ریال گران­ترین و کتاب های " نه خانی آمده و نه خانی رفته "، کتاب " آموزش گام به گام آپارتمان نشینی "، " بهارستان: عید به روایت نوروزخان "، " از همین الان شما همتون سرکارید"، "یه لقمه نون " و " تاریخچه رایانه " از نشر شهر هر کدام با بهای 1000 ریال ارزان­ترین کتاب این هفته بود.

این آمار از دوم تا نهم خرداد را دربر گرفته است.