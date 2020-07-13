به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ولایی برحق ضمن اشاره به جایگاه و اهمیت ماه محرم و صفر در بین مردم، گفت: تاریخ نشان داده است که مردم در هیچ شرایطی حتی در زمان طاغوت عزای ماه محرم را کنار نگذاشته و در سخت‌ترین شرایط روضه حضرت سید الشهدا علیه السلام را برپا کرده اند.

وی با بیان اینکه به علت شیوع گسترده بیماری کرونا کشور در شرایط حساسی است، افزود: اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز به همراه هیئت مذهبی استان رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی را در مراسم عید غدیر، ماه محرم و صفر، تضمین کرده و تمام آموزش‌های مربوطه را پیش بینی می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: همه هیئت مذهبی باید زیرساخت‌های لازم را برای برگزاری این مراسم با رعایت همه دستورالعمل‌های بهداشتی فراهم کنند.

حجت الاسلام ولایی برحق گفت: همه نهادها به ویژه شهرداری‌ها نیز خود را موظف به همکاری با مشتاقان اباعبدالله الحسین علیه السلام دانسته و جهت بهتر برگزار شدن و رعایت دقیق مسائل بهداشتی، محیط‌های باز را در اختیار این عزیزان قرار دهند.

وی گفت: به برکت مجلس روضه حضرت سید الشهدا علیه السلام عوارض شیوع ویروس منحوس کرونا برطرف شده و از خداوند منّان سلامتی کامل همه مردم شریف این میهن اسلامی را مسئلت داریم.