ریزش کوه در کندوان و هراز

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جهانیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از محور هراز ضمن اشاره وقوع سیلاب و ریزش کوه بامداد امروز در محورهای شریانی کندوان و هراز عنوان کرد: در این حادثه بیش از هزار و ۶۰۰ مترمکعب سنگ ریزش کرده که با تلاش بی وقفه راهداران منطقه، ریزش برداری انجام و تردد در محورهای شریانی مذکور جریان دارد.

وی افزود: ریزش کوه و سنگ در محور کندوان (محدوده کف هزارچم منطقه صخره و جنب راهدارخانه قدیم) و محور هراز (محدوده حد فاصل تونل شماره ۷ تا تونل شماره ۹) اتفاق افتاد.

وی ادامه گفت: بلافاصله پس از وقوع ریزش، بیش از ۲۰ راهدار به بکارگیری ۱۰ دستگاه ماشین آلات راهداری سنگین _نیمه سنگین و سبک راهداری در مناطق حادثه دیده مستقر و اقدامات بهنگامی در جهت ریزش برداری و پاکسازی محورهای یاد شده در دستور کار خود قرار دادند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران در خصوص علت بروز این حادثه اظهار داشت: نفوذ آب‌های سطحی در لایه‌های سنگی و خاک موجب سرخوردگی، جابجایی سنگ‌ها و سقوط سنگ‌ها از کوه گردید؛ خوشبختانه آسیب جدی به جاده وارد نشده است و در صورت نیاز تنها این قسمت از محور که ریزش سنگ رخ داده است بعد از پاک سازی لکه گیری می‌شود.