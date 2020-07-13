  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۴

معاون راهداری مازندران خبر داد

ریزش کوه در کندوان و هراز

ریزش کوه در کندوان و هراز

ساری- معاون راهداری مازندران با اشاره به ریزش کوه و سیلاب در محور کندوان و هراز گفت: این محورها با تلاش راهداران بازگشایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جهانیان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از محور هراز ضمن اشاره وقوع سیلاب و ریزش کوه بامداد امروز در محورهای شریانی کندوان و هراز عنوان کرد: در این حادثه بیش از هزار و ۶۰۰ مترمکعب سنگ ریزش کرده که با تلاش بی وقفه راهداران منطقه، ریزش برداری انجام و تردد در محورهای شریانی مذکور جریان دارد.

وی افزود: ریزش کوه و سنگ در محور کندوان (محدوده کف هزارچم منطقه صخره و جنب راهدارخانه قدیم) و محور هراز (محدوده حد فاصل تونل شماره ۷ تا تونل شماره ۹) اتفاق افتاد.

وی ادامه گفت: بلافاصله پس از وقوع ریزش، بیش از ۲۰ راهدار به بکارگیری ۱۰ دستگاه ماشین آلات راهداری سنگین _نیمه سنگین و سبک راهداری در مناطق حادثه دیده مستقر و اقدامات بهنگامی در جهت ریزش برداری و پاکسازی محورهای یاد شده در دستور کار خود قرار دادند.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران در خصوص علت بروز این حادثه اظهار داشت: نفوذ آب‌های سطحی در لایه‌های سنگی و خاک موجب سرخوردگی، جابجایی سنگ‌ها و سقوط سنگ‌ها از کوه گردید؛ خوشبختانه آسیب جدی به جاده وارد نشده است و در صورت نیاز تنها این قسمت از محور که ریزش سنگ رخ داده است بعد از پاک سازی لکه گیری می‌شود.

کد مطلب 4973006

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها