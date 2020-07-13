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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۰۱

مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد:

زمین مسکن ملی شهر یاسوج تامین نشده است

زمین مسکن ملی شهر یاسوج تامین نشده است

یاسوج- مدیر کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: زمین در شهر یاسوج برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن تامین نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: زمین مورد نیاز در دیگر شهرهای این استان تأمین و تحویل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شده است.

وی بیان داشت: در این شهرها، طرح و نقشه آماده شده و متقاضیان باید با مراجعه به بنیاد مسکن ثبت نام کنند.

نیک اقبالی افزود: طرح اقدام ملی مسکن با هدف کمک به گروه‌های کم‌توان جامعه در دستور کار مسئولان و متولیان امر قرار دارد.

وی تصریح کرد: برای اجرای این طرح، سهم آورده متقاضی ۳۰ درصدبوده و متقاضیان با آوده خود و کمک ۷۰ درصدی وارد مرحله ساخت می‌شوند.

نیک اقبالی شهرهای گچسارن، بهمئی، دهدشت، سی سخت، چرام و لنده را شهرهایی عنوان کرد که ساخت مسکن در آنها آغاز شده است.

کد مطلب 4973011

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