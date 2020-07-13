چین ۲ سناتور آمریکایی را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین امروز دوشنبه، شماری از مقامات آمریکایی از جمله «تد کروز» و «مارکو روبیو» دو سناتور معروف حزب جمهوریخواه را تحریم کرد.

این اقدام پکن پاسخی است به تحریم‌هایی که آمریکا اخیراً به اتهام نقض حقوق بشر اقلیت اویغور، علیه شماری از مقامات چین اعمال کرده است.

علاوه بر اشخاصی که پیشتر از آنها نام برده شد؛ «کریس اسمیت» نماینده ویژه آمریکا، «سم براون بک» مقام مسئول در امور مربوط به آزادی‌های مذهبی و اعضای کمیته اجرایی کنگره آمریکا در مسائل مربوط به چین نیز مشمول تحریم‌های پکن شدند.

در همین راستا، «هوا چونینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین هشدار داد: اقدامات آمریکا، دخالت آشکار در امور داخلی چین و ناقض هنجارهای اولیه روابط بین‌الملل است؛ حال آنکه به روابط پکن- واشنگتن نیز آسیب جدی می‌رساند.