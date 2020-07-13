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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۶

در اقدامی متقابل؛

چین ۲ سناتور آمریکایی را تحریم کرد

چین ۲ سناتور آمریکایی را تحریم کرد

دولت پکن در اعتراض به تحریم‌های اخیر واشنگتن، علیه شماری از مقامات آمریکایی از جمله دو سناتور حزب جمهوریخواه، دست به اقدام متقابل زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین امروز دوشنبه، شماری از مقامات آمریکایی از جمله «تد کروز» و «مارکو روبیو» دو سناتور معروف حزب جمهوریخواه را تحریم کرد.

این اقدام پکن پاسخی است به تحریم‌هایی که آمریکا اخیراً به اتهام نقض حقوق بشر اقلیت اویغور، علیه شماری از مقامات چین اعمال کرده است.

علاوه بر اشخاصی که پیشتر از آنها نام برده شد؛ «کریس اسمیت» نماینده ویژه آمریکا، «سم براون بک» مقام مسئول در امور مربوط به آزادی‌های مذهبی و اعضای کمیته اجرایی کنگره آمریکا در مسائل مربوط به چین نیز مشمول تحریم‌های پکن شدند.

در همین راستا، «هوا چونینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین هشدار داد: اقدامات آمریکا، دخالت آشکار در امور داخلی چین و ناقض هنجارهای اولیه روابط بین‌الملل است؛ حال آنکه به روابط پکن- واشنگتن نیز آسیب جدی می‌رساند.

کد مطلب 4973014
مریم خرمایی

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۰۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      1 1
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      اختلافات موجود میان آمریکا و چین و همچنین میان آمریکا و روسیه بهترین فرصت است برای ما تا بهره برداری به نفع منافع خود کنیم و با چین و روسیه روابط استراتژیک در زمینه های مختلف برقرار کنیم.
    • علی IR ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
      1 1
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      اگر بتوانیم با کشورهایی که از سوی آمریکا و غرب تحریم شده اند در زمینه اقتصاد، تجارت و همبستگی سیاسی و امنیتی روابط پایداری برقرار کنیم میتوانیم تحریم های غرب را با کمک ظرفیت های این ملت ها درهم بشکنیم

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