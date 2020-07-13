اسماعیل مریوانی مدیرکل میراث فرهنگی استان کردستان شد

به گزارش خبرنگار مهر ظهر امروز یکشنبه و طی مراسمی در سنندج اسماعیل مریوانی به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کردستان معرفی شد.

اسماعیل مریوانی مدیرکل جدید میراث ف هنگی کردستات با بیان اینکه این مسئولیت فرصتی برای خدمت به نظام و توسعه استان است، گفت: پروژه های خوبی در بخش گردشگری از جمله ساخت هتل‌های ۴ ستاره و ۵ ستاره در دست اجرا داریم که امید است تا پایان سال ۹۹ به بهره برداری برسند.

وی به پیگیری‌ها و اقدام‌های مناسب در بخش‌های گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی اشاره کرد و افزود: در حوزه صنایع دستی پروژه موزه فرش بیجار با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال در دست احداث می‌باشد و در حوزه میراث فرهنگی نیز پرونده ثبت جهانی هورامان با اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان کردستان راه اندازی خانه خلاق صنایع دستی را از دیگر پروژ ه های شاخص در حال اجرا در استان برشمرد و اظهار داشت: حدود ۱۰ طرح و پروژه گردشگری و کارگاه صنایع دستی دیگر نیز در حال احداث است و امیدواریم تا پایان سال جاری این طرح‌ها به بهره برداری برسند.

در ادامه این جلسه حکم انتصاب اسماعیل مریوانی بعنوان مدیرکل جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان قرائت شد که در بخشی از این حکم آمده است: استفاده از بخش خصوصی و بهره گیری از توان تخصصی صاحب نظران، کارشناسان، منابع انسانی موجود و تعامل جدی با مدیریت عالی استان و مسئولان استانی، هماهنگی با حوزه‌های ستادی، توجه به مسائل انسانی، ایجاد فضای صمیمی و دوستانه با فراهم کردن زمینه پیشرفت شغلی کارکنان از مهمترین شاخصه‌هایی است که انتظار می‌رود در راستای تحقق اهداف وزارتخانه اهتمام لازم بعمل آید.