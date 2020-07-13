۴۵ واحد صنفی متخلف در قزوین پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر تنها اظهار داشت: به منظور ارتقا امنیت اجتماعی در سطح اماکن عمومی و ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب و جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم صنفی وبهداشتی، طرح کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی و اماکن عمومی توسط مأموران پلیس امنیت عمومی اجرا شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: در اجرای این طرح بیش از ۲۲۰ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفتند که ۴۵ واحد آن به علت نداشتن پروانه کسب، عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومی و صنفی و عدم رعایت موارد بهداشتی با دستور مقام قضائی پلمب شدند.

وی با اشاره به اینکه کلیه اصناف ملزم به رعایت دستور العمل های ستاد ملی مقابله با کرونا هستند گفت: پلیس همواره تلاش می‌کند تا با برقراری امنیت مطلوب در جامعه، زمینه کسب و کار سالم را برای اصناف فراهم کند.

سرهنگ تنها با اعلام تداوم و تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را سریعاً به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.