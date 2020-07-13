ابراز نگرانی مسئولان از آمار بالای آسیب های اجتماعی در صومعه سرا

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول اورژانس اجتماعی صومعه سرا امروز (دوشنبه) در جلسه شورای فرهنگ عمومی در دفتر امام جمعه صومعه سرا با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه خانوادگی، اظهار کرد: آمار پذیرش اورژانس اجتماعی سال گذشته در صومعه سرا نگران کننده است.

مرجان صانعی با بیان اینکه هزار و ۶۷۲ مورد پرونده در حوزه آسیب‌های اجتماعی در سال گذشته در شهرستان صومعه سرا پذیرش شده است، افزود: همسر آزاری، کودک آزاری، خشونت خانگی، خودکشی ناموفق از مهم‌ترین موضوعات آسیب‌های اجتماعی سال گذشته در صومعه سرا بوده است.

وی با اشاره به آمار نگران کننده خودکشی‌های ناموفق در صومعه سرا، گفت: سالمند آزاری یکی از معضلات و آسیب‌های جامعه کنونی است که کمتر کسی به آن توجه می‌کند.

صانعی تصریح کرد: آمارها بسیار نگران کننده و با توجه به پرونده‌های موجود در اورژانس اجتماعی می‌توان گفت شهرستان صومعه سرا نیازمند توجه بیشتر است.

وی همچنین تاکید کرد: با تشکیل کارگروه‌ها در شهرستان و جدا کردن هر بخش و روستا در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قطعاً شاهد کاهش آمار پرونده‌ها در زمینه‌های مختلف در اورژانس اجتماعی هستیم.

شناسایی آسیب‌های اجتماعی از سوی اعضای شورای فرهنگ عمومی

در ادامه این جلسه دبیر شورای فرهنگی عمومی صومعه سرا با تأکید بر ضرورت توجه همه دستگاه‌های به آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های شورای فرهنگ عمومی شناسایی این آسیب‌ها و ارائه راهکار است.

نورالله صفرپور بر ضرورت حضور همه اعضای شورای فرهنگ عمومی در جلسات تأکید کرد و افزود: کارگروه‌هایی باید تشکیل شود تا مصوبات جلسات گذشته را پیگیری و نتایج آن را به شورا اعلام کند.