حمید بهمنی کارگردان و تهیهکننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیتهای خود در حوزه سینما و تلویزیون گفت: چند پروژه برای تولید در دست دارم که متأسفانه به دلیل نبود شرایط مطلوب امکان تولید آنها وجود ندارد. فیلمنامه این پروژهها آماده شده و برای دریافت پروانه ساخت اقدام کردهام.
وی بیان کرد: متأسفانه تولید پروژههای فرهنگی و ارزشی بسیار سخت شده چرا که کمتر مورد حمایت قرار میگیرند و به همین دلیل پیدا کردن سرمایهگذار برای آنها هم بسیار سخت است.
چهار فیلمنامهای که آماده تولید است
این کارگردان سینما ادامه داد: از جمله آثاری که برای تولید در دست دارم میتوان به فیلمی با نام «مسیحانه» اشاره کرد که درباره شهدای ارمنی است. فیلمنامه این فیلم برای دریافت پروانه ساخت به سازمان سینمایی ارائه کردهام. پروژه دیگری با نام «دستمال قرمزها» هم در دست دارم که درباره جریان منافقان است و قصه بکر و تازهای را روایت میکند، این فیلمنامه نیز در انتظار پروانه ساخت است.
وی توضیح داد: همچنین فیلمنامه دیگری با نام «نبرد تام کت» آماده تولید دارم که درباره یک عملیات هوایی جنگی است که بیش از ۸۰ درصد روایت آن در آسمان میگذرد. پروژه دیگری نیز درباره تفحص شهدا دارم که نام فعلی آن «آن سوی اغما» است.
کارگردان فیلم «گلوگاه شیطان» از آماده بودن چند پروژه فیلم کوتاه با موضوع شهید قاسم سلیمانی برای تولید هم خبر داد و تاکید کرد: متأسفانه تولید این آثار نیز چندان مورد حمایت قرار نگرفته است.
بهمنی درباره دیگر پروژههای ناتمام خود تاکید کرد: ایده یک سریال با موضوع جنگ دریایی میان ایران و آمریکا هم در دست دارم که به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای ساخت آن هستم.
فیلمهایی که مانند اکسیژن در هوا هستند
این کارگردان سینما ادامه داد: متأسفانه ذائقه مدیریت در سینما و البته ذائقه مخاطب سینما تغییر کرده است و تولیدات سینمایی بیشتر به سمت علاقه مخاطب میرود، این در حالی است که فیلمهای مرتبط با مضامین ارزشی مانند اکسیژن در هوا هستند و تولیدشان برای جامعه ما ضروری است اما متأسفانه حمایتی از سوی نهادهای دولتی برای تولید این جنس فیلمها نمیشود.
وی بیان کرد: معتقدم مدیران عالیرتبه در نهادهای مربوطه نتوانستهاند اهمیت تولید کارهای فرهنگی و ارزشی را جا بیاندازند. این در حالی است که نهادها باید بودجه لازم را برای تولید این آثار به خصوص در حوزه سینما در نظر بگیرند.
بهمنی در پایان گفت: نهادهایی مانند بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، بنیاد ایثارگران و حتی رسانه ملی بودجهای برای تولیدات فرهنگی و ارزشی دریافت میکنند اما آنچه که رخ میدهد این است که تولید کارهای ارزشی از سوی این نهادها بسیار کم است.
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