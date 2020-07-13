به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خلیلیان درباره تعطیلی مجدد باشگاه ها و امکان ورزشی و اینکه آیا تمام راهکارهای لازم برای مقابله با ورزش پیش بینی شده است، گفت: مرجع ما وزارت بهداشت است که می دانیم چه کارشناسان ارزنده ای دارد. اینطور نیست که ساده از کنار مسائل گذشته باشیم. ده ها جلسه داشتیم. همین پروتکل آخر با همکاری چندین نفر از متخصصان امر هماهنگ شده است. در بخش باشگاه ها و استخرها و ده ها موضوع تخصصی و عمومی، نوع تمرین، نوع برخورد، پیش نویس پروتکل را دادیم و بچه های وزارت بهداشت هم تا جایی که توانستند همکاری کردند. وقتی وزیر بهداشت آنطور گلایه و بیمارستان ها مملو، تقبل این مسئولیت سخت است.

خلیلیان در پاسخ به این سئوال که چرا سایر اماکن از جمله حمل و نقل اجازه فعالیت دارد اما باشگاه ها و استخرهای ورزشی باید تعطیل باشد، ادامه داد: اینطور نیست. مراکز ورزشی اولین جا نبودند که تعطیل شدند. این تصمیم هم موقتی و برای یک هفته است. در اماکن سرپوشیده و فاقد تهویه بیشتر احساس خطر کردند. برای ترابری ما هم اعتراض کردیم و اگر بازگشایی مجدد اماکن و فعالیت های ورزشی را گرفتیم برای همین بود. این بازگشایی ها از سوی شوراهای تامین استان صورت گرفت که اختیار گرفته بودند.

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد: موضوع کرونا چیزی نیست که با دو سئوال پیگیری کنیم. کارگروه های تخصصی باید بیشتر فشار بیاورند که هم ورزش کنیم هم سالم بمانیم.

خلیلیان در پاسخ به این سئوال که قرار است اماکن ورزشی چه زمانی بازگشایی شود؟ گفت: شما می توانید بگویید کرونا چه زمانی تمام می شود؟ امروز تعداد کشته ها بالای ۲۰۰ نفر رفته است. اگر این پیک ها را پشت سر بگذاریم تا آخر تیرماه موفق به بازگشایی می شویم.

وی که با شبکه خبر گفتگو می کرد، درباره ضرر و زیان مردم و بخش خصوصی به خاطر تعطیلی دوباره، تصریح کرد: تصمیم گیرنده ما نبودیم. دفعه قبل دفاعیات را فرستادیم؛ بازگشایی هم کردیم. این تصمیم هم موقتی است. امیدوارم وزارت بهداشت هم این چند روز رصد کند. اول باید جان آدم ها را مورد توجه قرار دهیم. یقین کنید ما کرونا را نیاورده ایم.

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی در پایان گفت: شبهای زیادی نخوابیده ایم از یکطرف برای بیکاران و از طرف دیگر برای ورزشکارانی که در بیمارستان بودند. امیدوارم تا پایان تیر اوضاع بهتر شود.