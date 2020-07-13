ادعاهای مطرح درباره نامناسب بودن الگوهای کشت در اصفهان صحیح نیست

حسین محمدرضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ادعاهای مطرح شده درباره نامناسب بودن الگوهای کشت کشاورزان اصفهانی صحیح نیست، اظهار داشت: کشاورزان اصفهانی وقتی با شرایط کم آبی چند سال اخیر مواجه شدند الگوی کشت و تکنیک‌های آبیاری خود را تغییر دادند تا بتوانند با کمترین میزان آب بیشتر سطح آبیاری را در دست داشته باشند.

وی با بیان اینکه کشاورزان اصفهان در اصلاح الگوهای کشت نسبت به استان‌های دیگر پیشتاز هستند، تاکید کرد: با وجود کم شدن میزان آب برداشت محصول کشاورزان اصفهان تغییری نیافته است چراکه با انجام اصلاحات لازم در الگوی کشت، میزان برداشت نسبت به سطح افزایش پیدا کرده است.

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی اصفهان با اشاره به اینکه با تمام این اقدامات هنوز حق‌آبه قانونی کشاورزان در نظر گرفته نمی‌شود، ابراز داشت: در این سال‌ها کشاورزان گاهی یک نوبت کشت و در برخی دیگر بدون کشت سال را گذراندند و این در حالی است که کشاورزی که دو یا سه کشت پشت سرهم را ازدست بدهد وارد بحران شده است.

معیشت و اقتصاد مردم شرق اصفهان وابسته به کشاورزی است

وی ادامه داد: باید توجه کنیم که معیشت و اقتصاد مردم شرق اصفهان وابسته به کشاورزی است و با توجه به اینکه اکثر کشاورزان ما کشاورزی از قدیم‌الایام شغل اصلی و تنها حرفه آنها بوده است اگر حق آبه کشاورزان حق آبه دار زاینده‌رود داده نشود با توجه به شرایط موجود مشکلات معیشتی آنها شدید می‌شود.

محمدرضایی با توجه به مقرر شدن تشکیل کارگروهی برای رفع مشکلات زاینده رود و تأمین حق آبه کشاورزان اصفهان در سفر رئیس قوه قضائیه به اصفهان گفت: کشاورزان انتظار دارند که هرچه زودتر این کارگروه شکل بگیرد و این در حالی است که هنوز اقدامی از سوی مسئولان استان در این ارتباط شاهد نبوده‌ایم.

مسئولان جلوی برداشت‌های غیر مجاز و بدون حساب و کتاب در بالادست زاینده رود را بگیرند

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی گفت: خواسته کشاورزان و نظام صنفی کشاورزی اصفهان از مسئولان ذی بط این است که از برداشت‌های غیر مجاز و بدون حساب و کتاب در بالادست زاینده رود در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری جلوگیری تا کشاورزان با تأمین آب کشت خود به قسمتی از حقوق خود در این ارتباط دست پیدا کنند.