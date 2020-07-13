ابر تورم در ایران امکان پذیر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درودیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، دیشب در برنامه پایش که با موضوع «بررسی وضعیت اقتصادی کشور» پخش شد، با اشاره به اینکه نرخ رشد نقدینگی در ایران بالا است، گفت: این پدیده هر چه رو به جلو برویم پیچیده‌تر می‌شود و کنشگری بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: کسری بودجه کشور نسبت به میانگین‌ها بالاتر است، رشد نقدینگی از متوسط خود بالاتر است ولی با واگرایی رشد اقتصادی که اقتصاد را فرو می پاشد فاصله بسیار زیادی داریم.

درودیان ادامه داد: بانک نهادی است که سپرده ایجاد می‌کند، اگر بانک تراز باشد به گونه‌ای که درآمد و هزینه آن مساوی باشد، نقدینگی ایجاد نمی‌کند، اگر بانک پولی ایجاد کند که وارد سفته بازی شود این امر خطرناک است و اینگونه نباید باشد.

کارشناس برنامه پایش ادامه داد: اگر اقتصاد حباب در کشور ایجاد شود، بانک‌ها حتماً در آن دخیل هستند، به عنوان مثال وام‌های پرداختی بانک‌ها ممکن است وارد فعالیت‌های سفته بازی شود که امری مضر است.

وی افزود: کاری که باید در مورد نقدینگی شود این است که کمیت نقدینگی را باید مدیریت کرد، البته نقدینگی را ا یک عدد کمتر نمی‌توان کرد چرا که تولید متوقف می‌شود، کیفیت نقدینگی مهمتر از کمیت آن است، شیوه استفاده از نقدینگی باید مدیریت شود و به مسیرهای درست هدایت شود.

درودیان با بیان اینکه کشوری نظیر کره جنوبی با رشد نقدینگی ساخته شده است، گفت: کیفیت نقدینگی و راهبری آن مهم است، رشد پایه پولی نیز از متوسط خود بالاتر رفته است ضمن اینکه یک سوم بودجه کشور امکان دارد کسری بودجه باشد.

وی ادامه داد: بزرگی اقتصاد ما باعث شده است که از فروپاشی اقتصادی جلوگیری شود، کسری بودجه دولت در بدترین حالت اگر به پایه پولی اضافه شود، یک عدد ۴۰ درصدی است که آنچنان وحشتناک نیست که اقتصاد را به هم بزند.

استاد دانشگاه تهران گفت: ما اقتصادی در طول ۵۰ سال گذشته داریم که فروشنده نفت است و از طرف دیگر کالا وارد می‌کند، این مسائل مشکلاتی را در کشور ایجاد کرده است، این شکل اقتصاد باعث انتقاد خیلی‌ها شده که بعد از تحریم بدتر نیز شده است، در حال حاضر این الگو مختل شده است.

درودیان بیان کرد: برجام نیز در قالب همان الگو بود که باعث شد همیشه در معرض آسیب تحریم باشیم، باید یک الگوی جایگزین خوب برای اقتصاد کشور انتخاب کنیم تا از اثرگذاری تحریم جلوگیری کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: تورم در کشور به شدت بالا رفته است اما اینکه شبیه کشورهایی با ابر تورم شویم، امکان پذیر نیست، چرا که شکل اقتصاد ما با آنها کاملاً متفاوت است، کشوری مثل ونزوئلا، ابر تورمش ناشی از هم گسیختگی‌های سیاسی است، حتی آمارهای اقتصادی آنها فاجعه را نشان می‌دهد.

وی گفت: در ایران این مسائل وجود ندارد، کشور ما با ابر تورمی فاصله بسیار زیادی دارد چرا که ظرفیت آن بسیار گسترده است، بنابراین با واقعیت هم خوانی ندارد و در بدبینانه ترین حالت هم این اتفاق رخ نخواهد داد.

درودیان ادامه داد: رشد بورس اثر روانی و واقعی بر اقتصاد کشور گذاشته است، همین امر منجر به بورس باز شدن بعضی واحدهای تولیدی شده است، افزایش بورس باعث بار روانی برای مردم شده است، افزایش بورس، افزایش قیمت‌ها را عادی می‌کند.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: شاخص بورس اگر زیاد شود بر روی سایر دارایی‌ها نیز سر ریز می‌کند، بازندگان اصلی مردمی هستند که در بورس نیستند چرا که تورم را آنها بر دوش می کشند.

افزایش صادرات کشور با مدیریت زنجیره تأمین

هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی، دیشب در برنامه پایش، با اشاره به التهابات بازار ارز و عدم فروش نفت، گفت: ما باید ارز کشور را از طریق صادرات غیر نفتی تأمین کنیم و می‌توانیم از طریق مدیریت زنجیره تأمین به این هدف برسیم.

وی ادامه داد: با مدیریت زنجیره تأمین می‌توانیم صادرات به کشورهای همسایه را افزایش دهیم، برخی کشورها علاقمند هستند نیازهای خود را از کشور ما تأمین کنند و در این زمینه نیاز به برنامه‌ریزی داریم.

سلیمی زاده افزود: کشورهای همسایه در حال حاضر ۱۴۰۰ میلیارد دلار واردات دارند و این در حالی است که کل صادرات ما ۴۰ میلیارد دلار می‌باشد، بنابراین ظرفیت بزرگی برای صادرات به این کشورها داریم که باید از آن استفاده نمائیم.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش گفت: برای کشورهای وارد کننده آنچه مهم است تأمین نیازهایشان می‌باشد به گونه‌ای که هیچ مشکلی در تأمین کالاهای درخواستی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: تولید یک محصول زنجیره‌های مختلفی از شروع به تولید تا فروش آن دارد، منطقاً بین هر حلقه نیز دلالی‌هایی صورت می‌گیرد که امری خوب است، برای رسیدن محصول از تولیدکننده به مصرف کننده باید این زنجیره تأمین مدیریت شود تا بتوانیم محصول با کیفیت تولید کنیم.

کارشناس اقتصادی کشور با بیان اینکه دلال‌ها در یک زنجیره تأمین نباید قیمت گذار شوند، گفت: در قصه دفن جوجه‌های یک روزه، عدم مدیریت زنجیره تأمین منجر به این اتفاق شد و دود آن بر چشم مصرف کننده رفت.

سلیمی زاده بیان کرد: مدیریت زنجیره تأمین با برقراری ارتباط با حلقه‌های تولید، از صفر تا صد تولید تا فروش محصول را مدیریت می‌کند، کشورهای خارجی به دنبال تولید کننده نیستند، بلکه آنها دنبال تأمین کننده مطمئنی هستند، اگر به دنبال مدیریت زنجیره تأمین در کشور برویم، صادرکنندگان ما نیز پیشرفت می‌کنند.

وی افزود: در بحث مواد غذایی، گردش مالی آن ۷ هزار میلیارد دلار است، اما سهم ما از این بازار به ندرت به ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

کارشناس اقتصادی برنامه پایش ادامه داد: تنظیم مقررات نقش مهمی در صادرات ما دارد و همین عامل باعث بی اعتمادی به صادرات کنندگان می‌شود، بنابراین در این زمینه باید سیاست‌های درست را انتخاب نمائیم.

سلیمی زاده گفت: ورود به عرصه مدیریت زنجیره تأمین تک نفره نمی‌شود، باید در این زمینه جمعی عمل کرد تا مؤثر واقع شود.