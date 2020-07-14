آمارگیری دانشگاه آزاد از امتحانات بلاتکلیف

جواد علمایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای برای دانشجویانی که نتوانسته اند امتحان خود را به اتمام برسانند و یا امکان شرکت در امتحان را نداشتند در نظر گرفته اید؟ اظهار کرد: در همین رابطه فرمی برای کل واحدهای دانشگاه آزاد ارسال کردیم و گفتیم اسم دانشجویانی که به هر دلیلی در امتحان مشکل داشته اند، برای ما ارسال شود.

معاون دانشگاه آزاد افزود: واحدهای دانشگاه آزاد باید در این فرم اسم دانشجو را به همراه دلیل عدم شرکت در امتحان و یا بروز مشکل در پروسه امتحان شرح دهند تا سازمان مرکزی بتواند تصمیم گیری دقیقی در رابطه با این دانشجویان داشته باشد.

علمایی ضمن بیان این مطلب که عدم حضور دانشجویان به دلیل ابتلا به کرونا لحاظ می شود، افزود: سازمان مرکزی این موارد را دسته بندی می کند و در نهایت متناسب با شرایط تصمیم گیری خواهد کرد.

رئیس ستاد مرکزی آموزش مجازی دانشگاه آزاد در ادامه بیان کرد: واحدهای دانشگاه آزاد تا ۲۵ تیرماه فرصت دارند این فرمها را برای بررسی نهایی به سازمان مرکزی ارسال کنند. پس از بررسی های لازم، در صورت تایید مجددا از دانشجویان امتحان گرفته خواهد شد.