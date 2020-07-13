دو واحد صنعتی تولید ماسک در چهارمحال و بختیاری فعال می شود

سجاد رستمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دو واحد صنعتی جدید تولید ماسک سه لایه در چهارمحال و بختیاری فعال می‌شود، اظهار داشت: تعداد واحدهای تولید ماسک سه لایه در این استان به سه واحد تولیدی می‌رسد.

وی گفت: با راه اندازی این واحدهای تولیدی بخشی از کمبود ماسک در سطح استان و کشور تأمین می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در حال حاضر سه اکیپ نظارتی بر روی اصناف نظارت می‌کنند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر روزانه بیش از ۲۰۰ واحد صنفی برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی مورد بازرسی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۶۰۰ واحد صنفی متخلف در استان پلمب شدند.