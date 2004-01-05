تغيير پايتخت در دستور كار دولت قرار ندارد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" رمضان زاده در ادامه نشست هفتگي خود با خبرنگاران ، با اشاره به فاجعه عظيم و انساني زلزله بم و اظهارنظر دبير شوراي عالي امنيت ملي در خصوص تغيير پايتخت ، گفت: بحث جديدي در دولت در اين زمينه مطرح نشده است اما از سال 68 كار كارشناسي متفاوتي با ديدگاه هاي مختلف از سوي كارشناسان و صاحبنظران درباره مزايا و معايب و اشكال اين امر صورت گرفته كه هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است .

وي با بيان اين كه تهران همچون بيشتر نقاط كشور روي گسل زلزله قرار دارد ، گفت: به همين دليل بايد آمادگي كامل در سطح ملي وجود داشته باشد .

وي يكي از مهمترين راههاي پيشگيري از وقوع يك فاجعه انساني شبيه بم در تهران را اجراي ضوابط و آيين نامه مهندسي و فني در ساخت و سازها دانست و گفت : وزارت مسكن و شهرسازي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي و شهرداريها بايد با جديت اين موضوع را دنبال كنند .

رمضانزاده در تشريح حادثه زلزله بم و اقدامات دولت و ستاد حوادث غيرمترقبه وزارت كشور و كاستي هايي كه در اين زمينه صورت گرفت ، گفت: فاجعه اي كه در بم رخ داد به هيچ يك از حوادث غير مترقبه كشور در سالهاي گذشته شباهت نداشت اما در امدادرساني و و نجات كار بسيار عظيمي صورت گرفت كه قابل تقدير است .

رمضان زاده از تخليه هزاران مجروح در 48 ساعت اول حادثه به عنوان يك كار عظيم و بزرگ ياد كرد و گفت: نيروهاي مسلح، جمعيت هلال احمر، وزارت كشور، راه و ترابري و بهداشت درمان تمام توان خود را در اين حادثه بكار گرفتند و مشكلاتي در روزهاي اول وجود داشت كه با توجه به حجم و گستردگي اين حادثه دور از انتظار نبود.

وي با پذيرش وجود نواقصي در امدادرساني و نجات در شهرستان بم گفت: در دو روز اول جاده هاي منتهي به بم به دليل حضور گسترده مردم شهرها و اطراف بم بسته شده بود و تنها توانستيم با هواپيماهاي نيروي هوايي سپاه تجهيزات و ماشين آلات سنگين مورد نياز از قبيل لودر، بولدوزر ، بيل مكانيكي و ... را به بم منتقل كنيم .

وي هرگونه قصد و كوتاهي عمدي در اين خصوص از سوي مسوولان را رد كرد و گفت: ستاد حوادث غير مترقبه استان ساعت 7 صبح روزجمعه پنجم دي ماه تشكيل جلسه داد، نمايندگان ويژه رييس جمهور بلافاصله ظهر آنروز در منطقه حضور يافتند وساعت 10 صبح جمعه رييس جمعيت هلال احمر و بسياري از مسوولان امدادي و نيروهاي مسلح در منطقه حاضر شدند و تلاشهاي خوبي صورت گرفت.

وي با اعلام اينكه تشكيل بنيادي براي نوسازي كشور يكي از برنامه هاي دولت و رييس جمهور است ، گفت: چگونگي شكل گيري و ساختار وظايف آن هنوز نهايي نشده است كه اميدواريم بزودي بررسي شود.

سخنگوي دولت با تاكيد برعمق فاجعه بم و اينكه دولت به تنهايي نمي تواند بازسازي آن را انجام دهد افزود : در اين زمينه علاوه بر كمكهاي مستمر و گسترده مردمي از سرمايه گذاري و كمكهاي خارجي استقبال مي كنيم.

وي حضور و همبستگي مردم با مردم زلزله زده بم و همكاري و همياري با دولت را بسيار خوب و عالي توصيف كرد و گفت: مديران كشور بايد قدر اين مردم را بدانند و قدردان زحمات آنان باشند. وي افزود: ملت ايران ميداند چگونه در شرايط حساس وارد عمل شود. سخنگوي دولت با تقدير از تلاش رسانه ها در انعكاس مسايل زلزله بم گفت: كار رسانه اي كه در خصوص زلزله بم انجام شد در هيچ از مسايل و مباحث جامعه انجام شده بود و قابل تقدير است، زيرا توانست در فرماندهي و مديريت بحران و هماهنگي نيروهاي عمل كنده بسيار موثر واقع شود.

رمضانزاده در خصوص اقدامات دولت در خصوص زلزله بم گفت : حقيقت اين است كه امكانات با واقعيت ها همخواني ندارد و نواقص و كاستي هاي زيادي در مقابل با اين گونه حوادث غير مترقبه داريم اما تمام توان خود را در بم بكار گرفتيم.

سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه ستاد حوادث مترقبه وزارت كشور مسووليت تمامي مسايل مربوط به زلزله بم را بر عهده دارد گفت: شكاياتي در خصوص عدم توزيع نامناسب امكانات امدادي به خصوص توزيع امكانات خارجي رسيده است اما با تلاشهايي كه انجام شده و هماهنگي كه صورت گرفته است ، در شرايط كنوني هيچ خانواده اي وجود ندارد كه حداقل امكانات رفاهي را دريافت نكرده باشد و توزيع كمكهاي خارجي نيز با نظم و نسق خاصي در حال انجام ست و با هرگونه تخلف احتمالي برخورد جدي خواهيم كرد.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص كوتاهي مسوولان شهربم براي اعلام به مردم جهت تخليه منازل قبل از زلزله بدليل پيش زلزله هاي عصر گذشته گفت: هيچ امكان علمي براي پيش بيني زلزله با اين وسعت وجود ندارد و شما فكر مي كنيد اگر شب قبل از زلزله به مردم اعلام مي كرديم شب را در بيرون از خانه بخوابند يك عمل منطقي و علمي انجام داده بوديم . زمين لرزه هاي تا سه ريشتر بصورت مداوم در بسياري از مناطق كشور رخ مي دهد و نمي توان به صرف زلزله كوچكي مردم را مجبور كرد كه بيرون از منزل بمانند.

رمضانزاده گفت: تنها راه مقابله با حوادث غير مترقبه طبيعي از قبيل سيل و زلزله رعايت ضوابط فني و مهندسي در ساخت و ساز هاست و اين امر مي تواند امنيت تك تك افراد را تامين كند.

وي در خصوص راههاي پيشگيري از وقوع فاجعه انساني در تهران در صورت وقوع زلزله گفت: تلاشهايي در اين زمينه در دولت در حال انجام است و آخرين مورد آن اجراي طرح ايمن سازي شبكه گاز شهري تهران است كه شركت گاز با بهره گيري از تكنولوژي مدرن خارجي اقدامات لازم را انجام مي دهد و همه مسوولان نيز موظفند پيش بيني لازم را در خصوص اين موضوع حوزه فعاليت خود بعمل آورند.

رمضانزاده از سفر امروز وزير كشور واستانداران سراسر كشور به بم خبر داد و گفت: آخرين اطلاعات و آمار از تلفات، مجروحين و امدادرساني امروز از سوي موسوي لاري اعلام خواهد شد.

سخنگوي دولت گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت مسكن بايد گزارش كاملي از وضعيت ساختمانهاي دولتي كه در سالهاي اخير در بم ساخته شده و تخريب شده اند به دولت ارائه كند و مطمئنا با پيمانكاران متخلف برخورد خواهد شد.

از رمضانزاده در خصوص اظهارات اخير وزير خارجه مصر و اقداماتي كه براي ارتقاي سطح روابط ايران و مصر انجام شده است سوال شد و سخنگوي دولت پاسخ داد: پس از ديدار تاريخي مبارك و خاتمي روساي جمهوري دو كشور فضاي بسيار مناسبي براي تعميق روابط و گسترش همه جانبه ارتباط با مصر فراهم شده است و هر دو طرف خواهان حل مشكلات في ما بين هستند.

وي در خصوص گام بعدي براي بهبود فضا شرايط لازم براي برقراري رابطه متقابل گفت: طبيعتا وقتي سران عاليرتبه دو كشور اعلام مي كنند كه ديدگاهها و فضاي گفتگوها بسيار مثبت و قابل گسترش است مي توان آن را به ساير ابعاد تعميم داد و گسترش كامل ارتباطات را پيگيري كرد.

سخنگوي دولت تصريح كرد: همه كشورهاي خاورميانه دريافته اند كه اسرائيل قابل اعتماد نيست و نمي توان به او اتكا كرد و ارتباط ايران و مصر تاييدي بر اين مطلب است.

وي در خصوص دعوت استارك نماينده ويژه انگليس در عراق به تهران گفت: وزارت خارجه از وي دعوت كرده است و طبيعتا به دليل اينكه ايران منافعي در عراق دارد مي تواند با همه طرفهاي درگير در اين منطقه مذاكره كند، همانگونه كه تاكنون اينكار را انجام داده است.

سخنگوي دولت تصريح كرد: ما پيگير منافع ملي كشورمان هستيم و خواهان تامين امنيت و رفع اشكال از عراق هستيم.

رمضانزاده همچنين در خصوص سفر يك هيات ژاپني به تهران گفت: اين سفر در چارچوب توسعه روابط صورت مي گيرد و همه مسايل مهم داخلي و بين المللي مورد علاقه دو كشور مي تواند محور گفتگوها قرار بگيرد.

از سخنگوي دولت درخصوص سفر خرازي به دمشق سوال شد و عبدالله رمضانزاده در پاسخ گفت: تاكيد مي كنم ايران با همه طرفهاي درگير و موثر در آينده عراق گفتگو مي كند و سوريه نيز از اين امر مستثني نيست.

رمضانزاده گفت: اميدواريم هرچه سريعتر اشغالگران از عراق خارج شوند و آينده عراق را به مردم اين كشور واگذارند.

سخنگوي دولت درپاسخ به سئوالي درباره زندانيان سياسي گفت: آقاي شريعتمداري وزير بازرگاني به نمايندگي از رييس جمهور پيگير مسايل مربوط به زندانيان سياسي است.

رمضانزاده گفت: بلاتكليف ماندن زندانيان سياسي بايد توجيه قانوني داشته باشد و اميدواريم نمايندگان رييس جمهور در اين زمينه اقدامات لازم را به سرعت انجام دهند.