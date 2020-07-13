دستگیری ۲۴ سارق در کرمانشاه طی ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، بهروز فخری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه ۱۷۰ فقره سرقت در این شهرستان کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این مدت همچنین ۸۹ سارق دستگیر شده اند که تعداد دستگیر شدگان نیز در مقایسه با سه ماهه سال قبل رشد ۱۷ درصدی داشته است.

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه ادامه داد: با تلاش مأموران انتظامی شهرستان صحنه کشفیات مواد مخدر ۹۷ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

فخری گفت: مبارزه با پدیده سرقت و اعتیاد و مواد مخدر از جمله موضوعات مهمی است که توسط پلیس صحنه با جدیت دنبال می‌شود.

دستگیری ۲۴ سارق طی ۲۴ ساعت گذشته در کرمانشاه

حسین براری با اشاره به دستگیری ۲۴ سارق طی ۲۴ ساعت گذشته، اظهار داشت: در این مدت همچنین ۴۵ فقره در سطح شهرستان کرمانشاه از سارقان دستگیر شده کشف شد.

وی گفت: عمده این سرقت‌ها در حوزه‌های کابل و تجهیزات مخابراتی، خودرو، قطعات و محتویات آن، اماکن خصوصی و تلفن همراه بوده است.

۱۰۰۰ دست پوشاک قاچاق در اسلام آباد غرب کشف شد

محمدرضا یاری از کشف ۱۰ هزار دست پوشاک قاچاق در این شهرستان به ارزش یک میلیارد ریال خبر داد و گفت: مأموران انتظامی اسلام آباد غرب حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک و جهت بازرسی آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی‌های صورت گرفته از این خودرو، ۱۰ هزار دست پوشاک قاچاق که طبق نظر کارشناسان ارزش آن به یک میلیارد ریال می‌رسید، کشف شد.

فرمانده انتظامی اسلام آباد غرب در پایان از دستگیری راننده خودرو و معرفی وی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.

۹ تن سموم کشاورزی قاچاق در کرمانشاه کشف شد

جلیل سلطانی اظهار داشت: پس از اطلاع مأموران از وجود مقدار زیادی سموم کشاورزی قاچاق در سوله ای واقع در یکی از روستاهای سراب نیلوفر، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری سموم قاچاق در روستای دوستوند شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی و همراهی نمایندگان جهاد کشاورزی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

سلطانی تصریح کرد: در این بازرسی ۹ تن انواع سموم کشاورزی قاچاق که طبق نظر کارشناسان ارزش آن به ۲ میلیارد ریال می‌رسید، کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه همچنین از دستگیری یک نفر در این رابطه و معرفی وی به دستگاه قضائی خبر داد.