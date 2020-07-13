  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۲۳

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس کرمانشاه خبر داد؛

پلمب ۴۳ واحد صنفی متخلف در کرمانشاه برای پیشگیری از شیوع کرونا

پلمب ۴۳ واحد صنفی متخلف در کرمانشاه برای پیشگیری از شیوع کرونا

کرمانشاه_ رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس کرمانشاه از پلمب ۴۳ واحد صنفی متخلف در استان به منظور پیشگیری از شیوع کرونا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزدانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس کرمانشاه در خصوص مصوبات ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا طی ۱۰ روز گذشته نظارت خود بر فعالیت تالارها و واحدهای صنفی نظیر قلیان سراها وکافی شاپ ها را تشدید کرده است.
وی ادامه داد: در همین راستا پلیس نظارت بر اماکن عمومی با همراهی نمایندگان شبکه بهداشت و اتاق اصناف از ۸۰ تالار پذیرایی در این مدت بازدید به عمل آورد.
رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس کرمانشاه تصریح کرد: بازرسی‌های انجام شده از تالارهای پذیرایی منجر به پلمب هشت واحد آنها و معرفی صاحبانشان به دستگاه قضائی شد که بدون توجه به اخطارهای قبلی اقدام به برپایی مراسم عروسی کرده بودند.
این مقام انتظامی از انجام بازرسی از ۴۶ واحد صنفی شامل قلیان سراها و کافی شاپ ها خبر داد.
وی گفت: در جریان این بازرسی‌ها ۳۳ واحد به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی پلمب و تعداد زیادی قلیان نیز جمع آوری شد.
یزدانی در پایان، پلمب ۲ دفتر پیشخوان دولتی به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد.
کد مطلب 4973109

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها