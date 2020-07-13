پلمب ۴۳ واحد صنفی متخلف در کرمانشاه برای پیشگیری از شیوع کرونا

شاپ ها را تشدید کرده است. به گزارش خبرنگار مهر ، حسن یزدانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس کرمانشاه در خصوص مصوبات ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا طی ۱۰ روز گذشته نظارت خود بر فعالیت تالارها و واحدهای صنفی نظیر قلیان سراها وکافیرا تشدید کرده است.

وی ادامه داد: در همین راستا پلیس نظارت بر اماکن عمومی با همراهی نمایندگان شبکه بهداشت و اتاق اصناف از ۸۰ تالار پذیرایی در این مدت بازدید به عمل آورد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس کرمانشاه تصریح کرد: بازرسی‌های انجام شده از تالارهای پذیرایی منجر به پلمب هشت واحد آنها و معرفی صاحبانشان به دستگاه قضائی شد که بدون توجه به اخطارهای قبلی اقدام به برپایی مراسم عروسی کرده بودند.

این مقام انتظامی از انجام بازرسی از ۴۶ واحد صنفی شامل قلیان سراها و کافی شاپ ها خبر داد.

وی گفت: در جریان این بازرسی‌ها ۳۳ واحد به دلیل عدم رعایت مسائل بهداشتی پلمب و تعداد زیادی قلیان نیز جمع آوری شد.

یزدانی در پایان، پلمب ۲ دفتر پیشخوان دولتی به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را از دیگر اقدامات انجام شده عنوان کرد.