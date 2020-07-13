بازگشایی ۲ میدان عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و باغی در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یارمحمدیان بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازگشایی میدان میوه که برای عرضه مستقیم فروش محصولات کشاورزی تولید داخلی شهرستان انجام شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار میوه ما در تلاش هستیم که عرضه مستقیم میوه را در شهرستان گلپایگان رونق دهیم که البته از وظایف ذاتی شهرداری است اما از سوی فرمانداری بدین موضوع ورود پیدا کردیم تا بتوانیم برای حل مشکل گرانی میوه کمک کنیم.

وی با بیان اینکه دو مکان برای عرضه مستقیم میوه در شهر گلپایگان تعیین شده است، گفت: یک مکان از سوی جهاد کشاورزی در بلوار سلمان فارسی گلپایگان و در محل تعاون روستایی سابق در اختیار تولید کنندگان قرار داده شد تا کشاورزان میوه را به صورت مستقیم و ۲۰ یا ۳۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند، خواستاریم جهاد کشاورزی و تعاون روستایی و اداره صمت همکاری لازم برای تداوم آن داشته باشد.

فرماندار گلپایگان گفت: مکان چهارشنبه بازار نیز برای عرضه فروش میوه آماده است و شهرداری به صورت رایگان غرفه‌ها را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، اما مردم باید به صورت خودجوش مشتاق فروش میوه در این مکان‌های تعیین شده باشند.

وی تأکید کرد: کشاورزان برای عرضه مستقیم فروش محصولات کشاورزی خود از بستر و ظرفیت تعیین شده استفاده کنند تا محصولات آن‌ها به صورت مستقیم به فروش برسد.

محصولات کشاورزی به صورت مستقیم به فروش می‌رسد

در ادامه محسن اتحادی رئیس اداره صمت گلپایگان اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت متوسط میوه در شهرستان گلپایگان نسبت به مرکز استان بالاتر بود در جلسه تنظیم بازار تصمیم گرفته شد تا محصولات تولیدی شهرستان با عرضه مستقیم انجام شود.

وی گفت: در مسیر بلوار سلمانی فارسی شهر روبروی درمانگاه خاتم الانبیا در مکان جهاد سازندگی سابق یا تعاون روستایی کنونی در نظر گرفته شد تا بخشی از محصولات تولیدی شهرستان به صورت مستقیم عرضه شود تا مردم با قیمت کمتر و با کیفیت بهتری خرید کنند.