به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، نشست آنلاین کارگروه‌های دپارتمان آموزش، مربیان و استعدادیابی روزهای یکشنبه و دوشنبه به صورت آنلاین برگزار شد. جهانگیر سیدعباسی درباره مباحث مطرح شده در این نشست‌ها گفت: قبل از هر اقدامی، باید آیین‌نامه دپارتمان آموزش، مربیان و استعدادیابی تصویب شود. همکاران در گذشته آئین‌نامه‌ای را تهیه کردند و پیش‌نویس آن را در کارگروه‌ها به بحث گذاشتیم و احتمالاً نیاز به تغییرات جزئی داشته باشد.

وی تصریح کرد: پیش‌نویس آیین‌نامه دپارتمان آموزش، مربیان و استعدادیابی با صورتجلسه دیگر مباحث مطرح شده در دو روز گذشته برای اعضای کارگروه‌ها ارسال می‌شود تا پس از رای‌گیری، در نهایت ظرف دو هفته نهایی و تصویب شود.

رئیس دپارتمان آموزش، مربیان و استعدادیابی ادامه داد: جلسات با کارگروه‌ها را به صورت آنلاین و مجزا شروع کردیم، زیرا شرایط کرونایی کشور اجازه نشست‌های حضوری را نمی‌داد. جلسه با کارگروه استعدادیابی صبح روز یکشنبه برگزار شد که متاسفانه به دلیل مشکلات اینترنتی، برخی اعضای کارگروه استعدادیابی نتوانستند در نشست مربوطه شرکت کنند، اما فایل صوتی مباحث مطرح شده برای اعضا ارسال شد.

وی با بیان اینکه نشست‌های کارگروه آموزش و پژوهش عصر روز یکشنبه و کارگروه مربیان روز دوشنبه بدون مشکل برگزار شد، تصریح کرد: موضوعات این نشست‌ها از قبل تعیین شده بود و درباره آن‌ها با دیگر اعضای کارگروه بحث و گفت‌وگو کردیم که صورتجلسه به صورت مکتوب برای اعضا ارسال خواهد شد.

سیدعباسی ادامه داد: همچنین تصمیماتی را برای رای‌گیری، با همکاران مطرح کردیم تا آنان در اسرع وقت نظرات خود برای دپارتمان ارسال کنند و شکل نهایی آن را در نشست بعدی با کارگروه‌ها مطرح کنیم.

وی با بیان اینکه در شروع کار دپارتمان آموزش، مربیان و استعدادیابی هستیم، تاکید کرد: تلاش خواهیم کرد که فاصله بین جلسات زیاد نباشد و باید تلاش کنیم که کارهای اولیه، با سرعت بیش‌تری انجام شود.

سیدعباسی درباره زمان شروع دوره‌های آموزشی نیز گفت: برای برگزاری دوره‌ها باید منتظر تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا باشیم که از سوی وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون والیبال ابلاغ خواهد شد. طبیعی است هر موقع مبادی ذی‌صلاح اجازه دهند، با توجه به شرایط موجود از هیات‌ها برای دوره‌های مورد نیاز استعلام و نسبت به برگزاری آن‌ها اقدام خواهیم کرد.

وی درباره نحوه انتخاب اعضای کارگروه‌های دپارتمان آموزش، مربیان و استعدادیابی، گفت: اکثر اعضای انتخاب شده در ایران حضور دارند و به دپارتمان کمک خواهند کرد. برخی کارشناسان مانند نادر شوندی و بهمن تاری‌وردی‌زاده در کشور اقامت ندارند، اما به دلیل اشراف به موضوعات آموزشی و نیاز دپارتمان به دانش و تجربه آن‌ها، در کارگروه‌ها عضویت دارند و از توانشان به صورت غیرحضوری و آنلاین استفاده خواهیم کرد. البته افرادی دیگر هستند که در سطح تاپ والیبال جهان فعالیت می‌کنند و به دنبال همکاری با آن‌ها در کارگروه‌های دپارتمان هستیم. حتی اگر نیاز شد به عنوان مدعو از توان آن‌ها در موضوعات مختلف، استفاده خواهیم کرد.

فهرست اعضای کارگروه‌های مختلف دپارتمان آموزش، مربیان و استعدادیابی به قرار زیر است:

* کارگروه استعدادیابی: پروین یادآور، میترا شعبانیان، جعفر هوتهم، رضا (محمد) وکیلی فرجاد، بهمن تاری‌وردی‌زاده و سجاد بیرامی

* کارگروه آموزش و پژوهش: شیوا آزادفدا، حسینعلی مهرانپور، جواد مهرگان، حسن ثانیان و نادر شوندی

* کارگروه مربیان: فریبا صادقی، احمد لاهوتی، علی پورعروجی، سعید رضایی و رحمت نوری