اتمام طرح آبیاری نوین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

رسول جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل بحران خشکسالی و وضعیت دریاچه ارومیه طرح آبیاری تحت فشار در استان نسبت به سایر استان‌ها در اولویت قرار گرفت افزود: از ابتدای برنامه‌های اجرایی ستاد احیای دریاچه ارومیه تاکنون، بیش از ۵۵۸ میلیون متر مکعب در آب مصرفی بخش کشاورزی صرفه جویی شده‌است که ۲۳۰ میلیون متر مکعب از طریق استفاده از فنون علمی و فنی و ۳۲۸ میلیون متر مکعب از محل کاهش دریافت از محل سدهای استان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بوده‌است.

وی با اشاره به مصرف آب بیشتر در بخش کشاورزی و لزوم تسریع در روند اجرای طرح آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی استان اظهارکرد: از کل مجموع ۲۶۵ هزار هکتار اراضی مستعد برای پیاده سازی شیوه آبیاری‌های نوین حدود ۶۱ هزار و ۵۷۱ هکتار از محل ساماندهی آب‌های مرزی استان با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در دولت تدبیر و امید در استان طراحی شده و در حال اجراست.

جلیلی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات این طرح‌ها استانی و بخشی نیز ملی بوده که تا کنون یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده و برای اتمام آن به ۳۰۰ میلیارد تومان نیز نیاز است ادامه داد: از کل ۶۱ هزار و ۵۷۱ هکتار نیز ۱۳ هزار هکتار در شهرستان پیرانشهر در جنوب آذربایجان‌غربی تحت پوشش این طرح بوده و بقیه در شهرستان‌های شمالی اجرایی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در زمینه آبیاری بارانی نیز ۱۰.۵ میلیون تومان کمک بلاعوض دولتی ارائه می‌شود و برای آبیاری کم فشار نیز به ازای هر هکتار ۷.۵ میلیون تومان تسهیلات بلاعوض دولتی پرداخت می‌شود گفت: در حال حاضر ۲۶۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان برای اجرای طرح‌های آبیاری نوین مستعد هستند.

جلیلی خاطرنشان کرد:: از مجموع اراضی کشاورزی استان ۲۶۵ هزار هکتار برای اجرای طرح‌های آبیاری نوین مستعد هستند و ۶۶ هزار هکتار آن به شیوه‌های نوین آبیاری در کشاورزی تجهیز شده‌است.