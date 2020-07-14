طراحی نرم افزار گزارش آنلاین عملکرد اصناف در دوران کرونا در کاشان

مجتبی جلوداری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیتهای قرارگاه مردمی و جهادی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کاشان در ایام شیوع کرونا اظهار داشت: در ابتدای شیوع ویروس کرونا یکی از مهمترین اقداماتی که باید توسط قرارگاه انجام میدادیم، ضدعفونی معابر بود و بدین منظور ما کاشان را به ۱۰ منطقه تقسیم کردیم.
وی افزود: البته علاوه بر این منطقه یک منطقه ویژه هم مدنظر قرار گرفتیم که مربوط به حوالی بیمارستان شهید بهشتی کاشان به عنوان مرکزی که بیماران کرونایی در آن بستری بود
دبیر قرارگاه مردمی و جهادی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کاشان تاکید کرد: هیئاتی که در این ۱۱ منطقه وجود داشتند این وظیفه را به عهده گرفته بودند که اعضای آنها هر شب این مناطق را به صورت کامل ضدعفونی کنند که این هیئات با دریافت تجهیزات و مواد لازم از قرارگاه مرکزی و توزیع آن در بین اعضای خود منطقه تحت فعالیت خود را ضدعفونی میکردند.
وی ادامه داد: مهمترین هدف ما هم از تشکیل این قرارگاه که میتواند به عنوان یک الگو برای دیگر شهرستانهای اطراف معابر هفتهای یک یا دو بار توسط اعضای قرارگاه ضدعفونی شود و البته برخی از اهالی تعدادی از روستاها خود برای ضدعفونی کردن معابر اعلام آمادگی کردهاند که مواد و وسایل ضدعفونی از طرف قرارگاه در اختیار آنها قرار میگیرد.
جلوداری با اشاره به دیگر فعالیتهای این مرکز درراستای مقابله با ویروس کرونا گفت: خوشبختانه هیئات مذهبی کاشان به دلیل دارا بودن پتانسیل بسیار خوب امکانات و همچنین اعضای پای کار و با همراهی جمع زیادی از خیرین شهرستان در بخش دیگری از اقدامات خود فعالیتهایی نظیر تهیه آبمیوه طبیعی، طبخ و توزیع غذای گرم برای بیماران کرونایی و همچنین اعضای کادر درمان، تهیه ماسک و گان برای کادر درمانی، تهیه و توزیع بستههای غذایی و بهداشتی برای خانوادههای بی بضاعت و کم بضاعت، امور فرهنگی و آموزشی برای پیشگیری از ابتلاء به کرونا و حتی بازرسی از برخی اصناف با هماهنگی مراجع و دستگاههای ذیربط و غیره انجام میدهند.
وی یکی از وظایف ر قرارگاه مردمی و جهادی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی کاشان را بازرسی اصناف برشمرد و گفت: در ایام شیوع کرونا با توجه به ضرورت بازرسی بهداشتی از اصناف و مشاغل در سطح شهر با هماهنگی دستگاهها و ادارات مرتبط همانند فرمانداری، دانشگاه علوم پزشکی و غیره عدهای از اعضای قرارگاه به صورت پیوسته و مداوم در حال بازرسی نانواییها برای رعایت مسائل بهداشتی بودند و نکته مهم این است که نتیجه بازرسیهای انجام شده به صورت آنلاین و در لحظه به مسئولین مربوطه گزارش میشود.
جلوداری با توضیح بیشتر در ارتباط با بازرسیهای آنلاین گفت: برخی از اعضای قرارگاه نرم افزار کاربردی طراحی کردهاند که مخصوص بازرسی از اصناف است. در این نرم افزار که بر روی گوشیهای همراه بازرسان نصب میشود؛ اطلاعات مربوط به هر واحد صنفی نانوایی بعد از بازرسی در لحظه برای مسئولین مربوطه ارسال میشود تا تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
وی با بیان اینکه طراحی این نرم افزار کاربردی توسط اعضای خود قرارگاه بوده است، گفت:؛ ما این آمادگی را داریم با توجه به تجربه نخست خود در طراحی و پیاده سازی این نرم افزار، نمونههای مشابه را با هماهنگی دستگاههای مربوطه برای بازرسی سایر اصناف نیز طراحی کنیم.
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