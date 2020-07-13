به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به موضع گیری درباره جنگ ۳۳ روزه پرداخت و گفت: جنگ جولای ۲۰۰۶ از سوی اسرائیل با هدف شکست لبنان رخ داد اما به پیروزی لبنان و لبنانی ها منجر شد.

وی افزود: لبنانی ها با مقاومت و پایداری و وحدت خود پیروزی در این جنگ را به نفع خود رقم زدند.

رئیس پارلمان لبنان بیان کرد: جولای ۲۰۰۶ باید ایستگاهی برای درس گرفتن و عبرآموزی باشد که لبنان این توان را دارد که چالش را به فرصت تبدیل کند و این در صورتی محقق می شود که اراده ملی جامع و صادقی وجود داشته باشد.

نبیه بری تاکید کرد: در سالروز جنگ ۳۳ روزه، بر شهیدان و بازوانی که حامی لبنان بوده و هستند اعم از ارتش و ملت و مقاومت درود می فرستیم.