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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۵۲

نبیه بری:

لبنانی‌ها توان تبدیل چالش به فرصت را دارند

لبنانی‌ها توان تبدیل چالش به فرصت را دارند

رئیس پارلمان لبنان با اشاره به پیروزی این کشور در جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه این کشور، اعلام کرد: لبنان این توان را دارد که چالش را به فرصت تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نبیه بری رئیس پارلمان لبنان به موضع گیری درباره جنگ ۳۳ روزه پرداخت و گفت: جنگ جولای ۲۰۰۶ از سوی اسرائیل با هدف شکست لبنان رخ داد اما به پیروزی لبنان و لبنانی ها منجر شد.

وی افزود: لبنانی ها با مقاومت و پایداری و وحدت خود پیروزی در این جنگ را به نفع خود رقم زدند.

رئیس پارلمان لبنان بیان کرد: جولای ۲۰۰۶ باید ایستگاهی برای درس گرفتن و عبرآموزی باشد که لبنان این توان را دارد که چالش را به فرصت تبدیل کند و این در صورتی محقق می شود که اراده ملی جامع و صادقی وجود داشته باشد.

نبیه بری تاکید کرد: در سالروز جنگ ۳۳ روزه، بر شهیدان و بازوانی که حامی لبنان بوده و هستند اعم از ارتش و ملت و مقاومت درود می فرستیم.

کد مطلب 4973139

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