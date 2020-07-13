برگزاری مسابقات قرآن به صورت مجازی الگویی برای سایر ارگان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مسیب زاده در جلسه ویدئو کنفرانس با اعضای کمیته برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز کشور در خراسان رضوی که صبح امروز دوشنبه ۲۳ تیرماه در دفتر اداره کل قرآن، عترت و نماز برگزار شد گفت: سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز به صورت مجازی برگزار می شود و باید از همه خادمین ۳ منشور نورانی قرآن، عترت و نماز که برای هرچه بهتر برگزار شدن این مسابقات در استان ها تلاش می کنند تقدیر و تشکر کنیم.

او افزود: همانطور که می دانید کرونا و تعطیلی مسابقات حضوری یک انتخاب نبود بلکه با توجه به محدودیت های به وجود آمده یک اجبار است بنابراین باید سعی کنیم به نحو شایسته این دوره از مسابقات را به صورت مجازی برگزار کنیم تا بتوانیم برای آینده تجربیات ارزشمندی در این زمینه کسب کنیم.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: باید سعی کنیم که حلاوت و شیرینی مسابقات را دانش آموزان بچشند بنابراین امیدواریم خادم بسیار شایسته‌ای برای قرآن، عترت و نماز باشیم و خدمات ارزشمند دوستان مرضی رضای خداوند سبحان قرار گیرد و همه عزیزان از اجر اخروی این کار بهره مند شوند.

او تصریح کرد: اصل اجرای مسابقات بر مبنای حضور دانش‌آموزان است و این اتفاق باید در فضای حقیقی اتفاق بیفتد زیرا فعالیت های حوزه قرآن، عترت و نماز از نوع فعالیت های معنوی و ارزشمند است که با حضور همه دانش آموزان از اقصی نقاط کشور جلوه زیبا و با شکوه پیدا می کند اما در شرایط کنونی ناچاراً این مسابقات را به صورت مجازی برگزار خواهیم کرد.

مسیب زاده تصریح کرد: البته در برگزار کردن مسابقات به صورت مجازی باید مراقب باشیم که عدالت حاکم بر مسابقات اجرا شود و همچنین برای استفاده از برنامه ها، ظرفیت استان ها در فضای مجازی را در نظر بگیریم بنابراین باید حداقل امکانات را برای رعایت حال همه استان ها مد نظر قرار دهیم.

او ادامه داد: همانطور که می‌دانید برگزاری مسابقات به صورت غیر حضوری اولین بار است که در تمام سازمان ها و ارگان ها با این وسعت عظیم در ۱۴ رشته و سطح توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود که می تواند الگویی مناسب و کاربردی برای سایر ارگان ها باشد بنابراین باید سعی کنیم برنامه های جذاب را برای دانش آموزان در مدت مسابقات در نظر بگیریم تا تداعی کننده شرایط مسابقات به صورت حضوری باشد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش افزود: باید شرایط مسابقات به دور از فضای استرس برای دانش آموزان باشد و تمام نکات فنی قبل از اجرای مسابقات آزمایش شود تابه دلیل برخی از مشکلات در حوزه سخت افزاری، نرم افزاری و نکات فنی حقی از دانش آموزان ضایع نشود، البته امید داریم با توجه به تجربیات ارزشمندی که همه همکاران در حوزه اجرا دارند بتوانیم این مسابقات را با کمترین اشکال و با بهترین شیوه برگزار کنیم.

او همچنین بر تبلیغات موثر و توجه به مسائل رسانه‌ای در مرحله نهایی سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز تاکید کرد.

سپس در ادامه میکائیل باقری، معاون قرآن و عترت اداره کل قرآن، عترت و نماز گفت: با توجه به تجربیات ارزشمند همه همکاران و استان های میزبان یقین داریم که کارها به صورت جهادی پیش خواهد رفت اما باید به این نکته توجه کنیم که در زمینه برگزاری مسابقات به صورت مجازی کم تجربه هستیم البته ما اعتقاد داریم زیرساخت‌های این امر در کشور موجود است.

او ادامه داد: بنابراین بهتر است برای برگزاری مسابقات به بهترین وجه قبل از اجرا، یک مانور ت برگزار شود تا نقاط ضعف را شناسایی کنیم و از تمام امکانات موجود در بستر فضای مجازی و خطوط ارتباطی بهره مند شویم تا بتوانیم مسابقات سی و هشتمین دوره مسابقات قرآن عترت و نماز را به بهترین شکل ممکن اجرا کنیم.

در ابتدای این جلسه علیرضا مالک اشرفی، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی نکاتی را در پیرامون نحوه برگزاری شیوه ارسال جوایز و یادبودهای این دوره از مسابقات بیان کرد.