آمار بستری های کرونا در استان اصفهان به ۷۳۷ نفر رسید

آرش نجیمی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد کل موارد ابتلاء به بیماری کرونا در استان اصفهان به غیر از شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل را ۷۳۷ نفر اعلام کرد و اظهار داشت: در شبانه روز گذشته ۸۳ نفر با علائم کرونا در بیمارستان‌های استان اصفهان بستری شدند.

وی بابیان اینکه هم اکنون ۱۶۵ نفر با علائم حاد کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های اصفهان بستری هستند، تاکید کرد: همچنین ۹۴ نفر هم در شبانه روز گذشته از بیمارستان‌های اصفهان مرخص شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر استفاده از ماسک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط شهروندان گفت: با الزامی شدن استفاده از ماسک و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی می‌توان به وضعیت پایدار رسید.