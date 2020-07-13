شناسایی۵۷۰کودک کار وخیابان در لرستان/برای۲۱۷کودک مستمری برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کرم یاری امروز دوشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به مسئله کودکان کار و خیابانی اظهار داشت: متولی مسئله کودکان کار دستگاه است که یکی از این نهادها بهزیستی محسوب میشود.
وی تصریح کرد: در همین راستا مراکز شبه خانوادهای از سوی بهزیستی ایجاد شدهاند که میتوان در این مراکز کودکان را نگهداری کرد.
مدیرکل بهزیستی لرستان با بیان اینکه متولی مسئله کودکان خیابانی بهزیستی است، تصریح کرد: کودک کار به کودکان زیر ۱۵ تا ۱۸ سال گفته میشود که مدتی از ۲۴ ساعت را در کارگاهها، کارخانهها و یا معابر عمومی مشغول به کسب درآمد هستند، این در حالیست که این کودکان باید در مدرسه مشغول تحصیل و فعالیتها و بازیهای مختص به سن خود باشند.
یاری با اشاره به اینکه کودکان کار عمدتاً از خانوادههای ضعیفی هستند و یا پدر و مادر معتاد دارند، گفت: ۵۷۰ تا ۵۸۰ کودک کار و خیابانی در لرستان شناسایی شده که ۲۱۷ نفر از آنها تحت پوشش بهزیستی هستند و ماهانه مستمری ۱۰۸ هزار تومانی دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه کودک خیابانی به کودکانی گفته میشود که از خانواده فرار کرده و ۲۴ ساعت روز را در خیابانها هستند، تصریح کرد: خانواده این کودکان پس از جمع آوری با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، شناسایی شده و بایستی تحویل خانواده شوند؛ اگر این کودکان والد مؤثری نداشته باشند در مراکز شبه خانواده بهزیستی نگهداری خواهند شد.
مدیرکل بهزیستی لرستان خاطرنشان کرد: در مراکز شبه خانواده کودکان نگهداری شده و امر تحصیل و آموزش آنها پیگیری میشود؛ این مراکز نیز با یارانه پرداختی بهزیستی مدیریت میشوند و پس از آنکه کودک به سن ۱۸ سالگی رسید راهی دانشگاه و یا سربازی شده و در نهایت با پرداخت وام ۲۰ میلیون تومانی بایستی مستقل شوند.
یاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی از کودکان کار که در چهار راهها و معابر فعالیت دارند، ماهانه درآمدی بالغ بر یک میلیون تومان کسب میکنند و بنابراین با مستمری ۱۰۸ هزار تومانی بهزیستی قانع نشده و دوباره به سر کار خود در معابر عمومی برمی گردند، گفت: برخی از کودکان نیز برای تأمین مواد مخدر مصرفی والدین خود به کار روی میآورند که در این راستا مجموعه بهزیستی و دادگستری با اخذ تعهد از والدین مانع از فعالیت کودکان میشوند اما متأسفانه این اقدامات بازدارنده نیست.
وی خاطرنشان کرد: به هر روی مجموعه سازمان بهزیستی به دنبال این است مسئله کودکان کار و خیابانی را به شکلی دیگر و اساسی حل کند و در این راستا برنامه ریزی هایی دارد.
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