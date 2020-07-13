افزایش مبتلایان کرونا در گناوه/ ظرفیت بیمارستان تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص افزایش مبتلایان و فوتی‌های کرونایی در شهرستان ضمن تقدیر از نقش آفرینی مردم بخصوص بازاریان در مبارزه با شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: بازاریان و خیرین این شهرستان با ورود و شیوع ویروس کرونا به منطقه در کنار مسئولان تلاش و زحمات زیادی کشیدند که مساعدت در تأمین اقلام مورد نیاز افراد مستمند و بیمارستان نمونه‌ای از آن است.

فرماندار گناوه افزود: با توجه به وضعیت قرمز بودن کرونایی شهرستان، آمار مبتلایان و فوتی این بیماری افزایش یافته و ظرفیت بیمارستان تکمیل شده است و دست نیاز به سوی مردم دراز می‌کنیم و از آنان انتظار و توقع داریم در قطع زنجیره این بیماری همکاری وافری کنند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی، پرهیز از مجالس دور همی و تجمعی، فاصله گذاری اجتماعی و بخصوص استفاده از ماسک باعث قطع شدن زنجیره انتقال بیماری کرونا خواهد شد و باید سرلوحه زندگی مردم این شهرستان قرار گیرد.