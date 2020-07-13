به گزارش خبرنگار مهر، مهراله رخشانی مهر ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با اشاره به اهمیت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار داشت: یکی از مواردی که در این سند مورد توجه قرار گرفته، فضا و تجهیزات آموزشی است.

وی عنوان کرد: برای اجرای این بخش از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، جلسات متعددی با آموزش و پرورش تشکیل شده و و بحث فضا و تجهیزات با بهره گیری از سبک معماری اصیل ایرانی اسلامی به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

رخشانی مهر بر ضرورت افزایش مشارکت مردم در امر مدرسه سازی تاکید کرد و اظهار داشت: به طور قطع خیران نقش بسیار تعیین کننده و مهم در امر تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دارند و باید ساز و کار این مهم فراهم شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در راستای اجرای این هدف، بسته مشارکت‌های مردمی با طرح آجر به آجر طراحی شده که امیدواریم اجرای آن گامی مهم در مسیر یکی از مهمترین بندهای سند تحول باشد.

رخشانی مهر عنوان کرد: بر اساس این طرح مردم حتی می‌توانند با پرداخت هزینه یک آجر، در مدرسه سازی شریک شوند و الزاماً نیاز به سرمایه زیاد نیست.

رخشانی مهر افزود: از ابتدای سال ۷۷ که جامعه خیرین مدرسه ساز در کشور ثبت شده، ۳۰ هزار خیر مدرسه ساز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که آمار و مشخصات آنها در سامانه ثبت شده و تنها در یک سال، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به این کار خیر توسط خیران کمک شده است.

وی بیان کرد: در صورتی که آمار این خیران به ۶۰ هزار نفر برسد، به طور قطع میزان کمک‌ها نیز حجم بسیار بیشتری پیدا می‌کند و می‌توانیم زمینه‌ای فراهم کنیم که مشکلات بسیاری از حوزه زیرساخت‌های آموزش در کشور برطرف شود.