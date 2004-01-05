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۱۵ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۰۴

با نظرهيئت منصفه مطبوعات:

حكم برائت مدير مسئولان "فيلم نگار"و"وطن" و مجرميت هفته نامه "دورنما" صادر شد

هيئت منصفه مطبوعات پس از استماع اظهارات نماينده دادستان و دفاعيات متهمان ، ضمن صدور حكم برائت براي مديران دو نشريه"فيلم نگار" و"وطن" ، مدير مسئول هفته نامه "دورنما" را مجرم ولي مستحق تخفيف دانست.

به گزارش خبرگزاري مهر، جلسه رسيدگي به اتهامات مطروحه عليه مديران مسئول ماهنامه " فيلم نگار"، ماهنامه "وطن" و هفته نامه "دور نما" امروز در شعبه 76 دادگاه كيفري استان  تهران با حضور رييس و دومستشار دادگاه و هيات منصفه مطبوعات برگزار شد .

بر پايه اين گزارش هيات منصفه مطبوعات هرچند مديران دو نشريه فيلم نگار و وطن را مجرم تشخيص نداد ولي خواستار تذكر جدي به مدير مسئول ماهنامه وطن شد تا رسالت مطبوعاتي را بيش از پيش رعايت كند.

در ادامه اين گزارش آمده است: هيات منصفه مطبوعات در خصوص اتهام مدير مسئول هفته نامه دورنما نيزوارد شور شد و وي را مجرم  شناخت و با توجه به اظهارات متهم و ندامت ، مدير مسئول هفته نامه دورنما را مستحق تخفيف در مجازات دانست.

لازم به ذكر است:جلسه دادگاه مديران مسئول ماهنامه آفتاب و روزنامه توسعه به دليل عدم حضور متهمين تجديد وقت شد.  

کد مطلب 49732

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