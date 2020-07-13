طرح انتقال آب بن - بروجن تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح انتقال آب بن - بروجن تکمیل میشود، اظهار کرد: در حال حاضر این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای این طرح در چهارمحال و بختیاری از اولویتهای دولت است.
وی با بیان اینکه برای اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن اعتبار قابل توجهی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: با اجرای این طرح مشکل آب شرب نیمی از جمعیت استان حل میشود.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پیگیریهای لازم برای اجرای این طرح و تخصیص اعتبارات در حال انجام است.
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