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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۶

استاندار چهارمحال و بختیاری:

طرح انتقال آب بن - بروجن تکمیل می شود

طرح انتقال آب بن - بروجن تکمیل می شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه طرح انتقال آب بن - بروجن تکمیل می شود، گفت: با اجرای این طرح مشکل آب شرب منطقه بروجن حل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح انتقال آب بن - بروجن تکمیل می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای این طرح در چهارمحال و بختیاری از اولویت‌های دولت است.

وی با بیان اینکه برای اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن اعتبار قابل توجهی در نظر گرفته شده است، بیان کرد: با اجرای این طرح مشکل آب شرب نیمی از جمعیت استان حل می‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پیگیری‌های لازم برای اجرای این طرح و تخصیص اعتبارات در حال انجام است.

کد مطلب 4973202

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