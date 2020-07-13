۱۲ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد

حسن ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: با مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز نزدیک به یک میلیون متر مکعب آب در سال جذب زمین و ذخیره شده است.

وی فرایند انسداد چاه‌های غیرمجاز جدید الحفر را کوتاه‌تر و فرایند پر کردن چاه‌های غیرمجاز سنوات دار را طولانی‌تر خواند و عنوان کرد: چاه‌های جدید الحفر به صورت ضرب الاجلی و کمتر از ۲ ماه مسدود خواهد شد این در حالی است که چاه‌هایی که سنوات دار هستند باید به دادگاه شکایت شود و حکم گرفته شود به همین دلیل فرایند انسداد آنها زمان بر می‌شود و ممکن است تا ۲ سال نیز به طول انجامد.

مدیر منابع آب شهرستان ابهر با بیان اینکه در سال ۸۹ قانون تعیین تکلیف چاه‌ها ابلاغ شده است که به موجب آن باید چاه‌هایی که پیش از سال ۸۵ یا پس از آن حفر شده‌اند تعیین تکلیف شوند افزود: برخی از افراد نسبت به تعیین تکلیف کردن چاه‌های خود و دریافت پروانه اقدام نکرده‌اند.

ابراهیمی ادامه داد: افراد فوق که در قدیم الایام چاه حفر کرده‌اند اما نسبت به دریافت پروانه و تعیین تکلیف کردن چاه‌های خود اقدام نکرده‌اند و در حال دریافت گازوییل و سوخت بوده‌اند اینک با اعمال قانون فوق گازوییل این افراد قطع شده و آنها ملزم به برق دار کردن چاه‌های خود و اخذ پروانه جهت برق دار کردن آنها شده‌اند و به این ترتیب مشمول قانون تعیین تکلیف شده‌اند.

وی در خصوص چگونگی تعیین تکلیف شدن چاه‌هایی که پیش از سال ۸۵ و پس از آن حفر شده‌اند تصریح کرد: چاه‌هایی که پیش از سال ۸۵ حفر شده‌اند مشمول عدم امکان شده و باید مسدود شوند و چاه‌هایی که پس از سال ۸۵ حفر شده‌اند نیم لیتر در ثانیه یا به عبارتی ۲۵ متر مکعب در شبانه روز به آنها آب داده می‌شود.

مدیر منابع آب شهرستان ابهر با اشاره به اینکه چاه‌هایی که از قدیم الایام بوده و مجوز گرفته‌اند به میزان متفاوت ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ لیتر به آنها آب داده می‌شود خاطرنشان کرد: پلاک این چاه‌های مذکور پروانه دار است و از لحاظ قانونی منع قانونی ندارند.

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