به گزارش خبرنگار مهر، مجید دهقان بنادکی ظهر امروز در دیدار با مدیران بانکی استان یزد اظهار داشت: افزایش تعاملات بانکها و دستگاه قضائی میتواند بسیاری از امور را تسهیل کند تا شهروندان با آرامش بهتری به مسائل روزمره خود بپردازند.
وی، قرضالحسنه را از مسائل مورد تأکید دین مبین اسلام و مأجور درگاه الهی ذکر کرد و افزود: در زمینه اهمیت و جایگاه والای قرض، آیات و روایات متعددی وجود دارد از جمله در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده است که اجر و پاداش صدقه ۱۰ برابر و قرض الحسنه ۱۸ برابر است.
دهقان بنادکی عنوان کرد: بنابر آمار ارائه شده، پرداخت اقساط تسهیلات قرض الحسنه کمتر منجر به تأخیر و تشکیل پرونده قضائی میشود و این به دلیل جایگاه ویژه آن در شرع و اخلاق و درک جایگاه ویژه آن توسط مردم و جامعه است.
معاون مالی و پشتیبانی دادگستری در بیان نقش دستگاه قضا در جامعه گفت: یکی از ابعاد دستگاه قضا، بُعد قهری و برخورد با قانون شکنی است و بُعد دیگر آن دفاع و حمایت از کسانی است که در راستای حفظ و صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی گام بر میدارند.
دهقان بنادکی، با تأکید بر ضرورت گسترش و ترویج فرهنگ قرض الحسنه در کشور تصریح کرد: بانکها به عنوان عضوی از شبکه توسعه اجتماعی، میتوانند با افزایش و توسعه تسهیلات قرض الحسنه، موجب افزایش رضایتمندی، ایجاد اعتماد و افزایش انگیزه و روحیه کمک به یکدیگر و از همه مهمتر ترویج این فرهنگ دینی و ملی در بدنه جامعه شوند.
وی، در مورد نقش بانکها در مسائل اقتصادی کشور نیز بیان کرد: نظام بانکی توانسته با تمام مشکلات، ارتباطات مالی کشور را به خوبی هدایت کرده و با وجود محدودیتها و فشارها، تجارت خارجی و داخلی کشور را در حجمی مناسب مدیریت کند که تحقق این مهم، مرهون سختکوشی، هوشمندی و درایت مدیران و کارکنان بانکهای کشور بوده است.
دهقان بنادکی یادآور شد: هر چه تسهیلات بانکی به سمت تولید داخلی و رونق آن هدایت شود به طور قطع اقتصاد مقاومتی محقق و شاهد جهش تولید خواهیم بود و بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.
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