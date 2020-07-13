به گزارش خبرگزاری مهر، علی شاه محمدی یکی از رزمندگان مدافع سلامت و پرستار بیمارستان امام خمینی (ره) اراک بود که از زمان شیوع کرونا دوشادوش سایر دلاورمردان جبهه سلامت از هیچ تلاشی برای کمک به بیماران مبتلا به کرونا فروگذار نکرد.

این شهید والامقام متأسفانه پس از ماه‌ها تلاش در صیانت از جان و سلامتی مردم شهر اراک در راه مبارزه با ویروس کرونا، جان به جان آفرین تسلیم و به جمع شهدای مدافع سلامت میهن اسلامی پیوست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده داغ‌دیده این شهید بزرگوار و مجاهدین عرصه سلامت، اظهار کرد: شهادت «علی شاه‌محمدی» به دلیل ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ موجب غم و اندوه فراوان جامعه درمانی استان شد.

سید محمد جمالیان افزود: این افراد سرمایه‌های درمانی استان به شمار می‌روند که از دست دادن آنان نشان می‌دهد حتی کادر درمان در معرض این ویروس هستند و مردم باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرند.