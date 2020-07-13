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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۵۶

سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران:

۳۸۵ میلیارد ریال از مطالبات کلزاکاران در مازندران پرداخت شد

۳۸۵ میلیارد ریال از مطالبات کلزاکاران در مازندران پرداخت شد

ساری- سرپرست غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: تاکنون بیش از ۳۸۵ میلیارد ریال از مطالبات کلزاکاران در استان پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام نجفی با بیان اینکه با پیگیری‌های به عمل آمده تاکنون ۷۷ درصد از مطالبات کلزاکاران مازندرانی به مبلغ بیش از ۳۸۵ میلیارد ریال پرداخت شد، افزود: تاکنون ۱۱ هزار و ۲۲۵ تن کلزا توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خریداری شده است.

نجفی تصریح کرد: بیشترین میزان خرید کلزا در استان مربوط به شهرستان‌های بهشهر با ۴۰ درصد، میاندرود ۱۷ درصد و گلوگاه ۱۵ درصد می‌باشد.

وی با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات کشاورزان مازندرانی گفت: ارزش کلزای خریداری شده در استان ۴۹۹ میلیارد و ۹۰۳ میلیون ریال می‌باشد که ۳۶۷ میلیارد ریال آن قبلاً پرداخت و امروز بیش از ۱۷ میلیارد ریال دیگر به حساب کلزاکاران واریز شد.

نجفی اظهار داشت: فایل‌های خرید برای پرداخت مابقی مطالبات کشاورزان نیز در اختیار بانک کشاورزی قرار داده شد تا پس از تأمین اعتبار به حساب کشاورزان عزیز واریز شود.

کد مطلب 4973221

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