شمار بیماران بستری شده کرونایی در مازندران چهار رقمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران تعداد بیماران شناسایی شده جدید کرونایی را طی ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان‌های تحت پوشش این دانشگاه ۲۲۴ نفر ذکر کرد و گفت: در حال حاضر ۸۸۴ نفر از بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها بستری هستند.

وی افزود: همچنین در این مدت ۱۴۸ نفر یا بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند.

وی تجمعات در مراکز خرید، تالارها و دورهمی های خانوادگی را از جمله دلایل افزایش بیماری بیان کرد و خواستار رعایت مسائل و پروتکل‌های بهداشتی برای پیشگیری از بیماری شد.

همچنین سید فرزاد جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز تعداد بیماران بستری شده کرونایی را در بیمارستان‌های بابل ۱۹۷ نفر ذکر کرد و گفت: ۴۰ بیمار جدید کرونایی طی ۲۴ ساعت گذشته شناسایی شدند.