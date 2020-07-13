اتوبوسی با یک تن برنج قاچاق در بیرجند متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا فولادی اظهار داشت: با اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر حمل کالای قاچاق توسط یک اتوبوس مسافربری در محور بیرجند- سربیشه گشت خودرویی پاسگاه باقران جهت بررسی موضوع اعزام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند بیان داشت: مأموارن گشت پاسگاه باقران اتوبوس مسافربری را در محور اصلی بیرجند به سربیشه مشاهده و متوقف کردند که در بازرسی از خودرو یک تن برنج خارجی قاچاق کشف شد.

سرهنگ فولادی تصریح کرد: در این رابطه پرونده ای تشکیل شد و مراتب جهت سیر مراحل قانونی به عرض مقام قضائی رسید.