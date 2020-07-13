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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۰۶

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند:

اتوبوسی با یک تن برنج قاچاق در بیرجند متوقف شد

اتوبوسی با یک تن برنج قاچاق در بیرجند متوقف شد

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: در بازرسی از اتوبوس مسافربری در این شهرستان یک تن برنج قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا فولادی  اظهار داشت: با اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر حمل کالای قاچاق توسط یک اتوبوس مسافربری در محور بیرجند- سربیشه  گشت خودرویی پاسگاه  باقران  جهت بررسی موضوع اعزام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند بیان داشت: مأموارن گشت پاسگاه باقران اتوبوس مسافربری را در محور اصلی بیرجند به سربیشه مشاهده و متوقف کردند که در بازرسی از خودرو یک تن برنج خارجی قاچاق کشف شد.

سرهنگ فولادی تصریح کرد: در این رابطه پرونده ای تشکیل شد و مراتب جهت سیر مراحل قانونی به عرض مقام قضائی رسید.

کد مطلب 4973246

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