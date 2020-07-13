سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته دو نفر به جان‌باختگان کرونا در استان بوشهر اضافه شده‌اند و پنج مورد مربوط به روز یکشنبه و سه نفر نیز مربوط به روز جمعه به آمار جان‌باختگان کرونا در استان اضافه شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سن بیماران فوت شده را بین ۳۸ تا ۸۶ سال عنوان و تصریح کرد: همه این افراد فوت شده دارای بیماری زمینه‌ای بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۰ بیمار جدید در بخش کرونایی بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند اضافه کرد: طی این مدت ۶۰ نفر از بیماران نیز با حال خوب مرخص شده‌اند.

کشمیری ادامه داد: ۳۲۸ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که آزمایش ۱۶۹ نفر مثبت بوده است و ۴۸ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند و ۳۰ نفر با کمک دستگاه تنفس دارند.