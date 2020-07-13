کد مطلب 4973255
نظرات
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حاج قاسم مارو سوزاندی چقدر دلتنگتیم چقدر ما کوچکیم در مقابل عزت تو
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سردار شهید مظلوم غریب حاج قاسم سلیمانی ای بزرگوارترین.روحت گرامی باد.
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آه حسرت از دست دادن حاج قاسم چه قدر سنگین بود واقعا رهبر تنها ماند او تنهاست ولی خائنین زیادند خدا لعنتشون کنه
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انشاالله خدا سردار سليماني را با امام حسين (ع) محشور بفرمايند. بزرگ مرد تاريخ بودن
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نه . مادر روزگار دیگر مثل حاج قاسم نمی زاید😭😭😭
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ای کاش دردت به جان ماخورده بودای گل بی مثال حاج قاسم روزی نیست که چشمانم پرازاشک نشودازغم تو،حتی انتقام قلبمان را آرام نخواهدکرد
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روحت شاد بزرگ مرد این مرزبوم
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عزیز زهرا رفتنت حتی به دل منه بی حجاب اتیش زد قسم به خون پاکت حتی با نوع شهادتت هم اصل کربلا و ثابت کردی و هم به جهانیان ثابت کردی ایران حتی اگه اختلاف داشته باشن اما اتحاد دارن وهم ابروی ایران و خریدی بابا سلیمانی عزیزم از وقتی رفتی قول دادم راهتو با رعایت حجابم ادامه بدم دعام کن بابایی
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عزیز زهرا رفتنت حتی به دل منه بی حجاب اتیش زد قسم به خون پاکت حتی با نوع شهادتت هم اصل کربلا و ثابت کردی و هم به جهانیان ثابت کردی ایران حتی اگه اختلاف داشته باشن اما اتحاد دارن وهم ابروی ایران و خریدی بابا سلیمانی عزیزم از وقتی رفتی قول دادم راهتو با رعایت حجابم ادامه بدم دعام کن بابایی
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سردار سلیمانی جنوانمردی بود که جهان نمونش ندیده بود.برای خودم وایران متاسفم که این جوانمرد را ازدست دادیم.هنوزهم که هنوز است از دست دادنش را باور نتوان کرد.روحت شاد وراهت پر رهرو باد سردار عزیز
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