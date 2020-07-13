به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس اصفهان، سرهنگ ایرج محمدی اظهار داشت: دو نفر از مأموران یگان امداد شهرستان اصفهان حین گشت زنی در خیابان کاوه به یک سواری پراید مشکوک و آن را متوقف می‌کنند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۰ لیتر مشروبات الکلی که در صندوق عقب جاساز شده بود کشف می‌شود.

سرهنگ محمدی ادامه داد: مأموران در حال نوشتن صورتجلسه مشروبات الکی کشف شده بودند که راننده خودرو چهار میلیون ریال وجه نقد به عنوان رشوه پیشنهاد می‌دهد.

این مقام انتظامی بیان داشت: این مأموران وظیفه شناس ضمن امتناع از قبول رشوه، در کمال صحت عمل وجه پیشنهاد شده را نیز صورتجلسه و متهمان را به مراجع قانونی تحویل دادند.

فرماندهی انتظامی استان اصفهان سامانه ۱۹۷ را پل ارتباطی شهروندان با پلیس دانست و اظهار داشت: شهروندان می‌توانند ضمن تماس با این سامانه هر گونه انتقاد، پیشنهاد، شکایت و تقدیر از مأموران انتظامی را گزارش کنند.