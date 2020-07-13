سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به مصوبه ستاد کرونای شهرستان زنجان، خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند و اقدام به سوار کردن بیشتر از سه نفر مسافر بکنند زنجان علاوه بر جریمه ۵۰۰ هزارتومانی، توقیف خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه پلیس با متخلفان که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند برخورد خواهد کرد، از شهروندان خواست از سوار شدن به خودروهای که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: این طرح در همه نقاط شهر بخصوص محورهای پرتردد شهر زنجان اجرا می‌شود و با رانندگان متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.