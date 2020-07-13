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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۵۷

رئیس پلیس راهور استان زنجان خبر داد

«توقیف» خودروهای عمومی در صورت بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی

«توقیف» خودروهای عمومی در صورت بی‌توجهی به پروتکل‌های بهداشتی

زنجان- رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی در صورت رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی ۵۰۰ هزار تومان جریمه و توقیف خواهند شد.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به مصوبه ستاد کرونای شهرستان زنجان، خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند و اقدام به سوار کردن بیشتر از سه نفر مسافر بکنند زنجان علاوه بر جریمه ۵۰۰ هزارتومانی، توقیف خواهند شد.

وی با تاکید بر اینکه پلیس با متخلفان که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند برخورد خواهد کرد، از شهروندان خواست از سوار شدن به خودروهای که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند خودداری کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، گفت: این طرح در همه نقاط شهر بخصوص محورهای پرتردد شهر زنجان اجرا می‌شود و با رانندگان متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد.

کد مطلب 4973267

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