وزش باد شدید و وقوع گرد و خاک محلی در استان اصفهان

حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاً ناپایدار طی دو روز آینده در سطح استان اصفهان است.

وی افزود: این اساس طی این مدت در اکثر مناطق استان اصفهان، در ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در مناطق شرقی و شمالی و تا حدی مرکز گرد و خاک محلی پیش‌بینی می‌شود.

بارش پراکنده در مناطق غرب استان دور از انتظار نیست

کارشناس مسئول پیش بینی هواشناسی استان اصفهان با تاکید بر اینکه بارش پراکنده در مناطق غرب استان دور از انتظار نیست، گفت: دمای هوا در اکثر مناطق استان طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه روز دوشنبه هوای شهر اصفهان کمی ابری و غبار محلی در بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتاً شدید است، تاکید کرد: روز سه شنبه هوای شهر اصفهان کمی ابری و غبار محلی در بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتاً شدید است و چهارشنبه نیز هوای صاف تا کمی ابری و غبار صبحگاهی در بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود.