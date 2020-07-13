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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۴۳

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

شمار فوت شدگان ناشی از کرونا در مرکزی به ۲۳۵ نفر رسید

شمار فوت شدگان ناشی از کرونا در مرکزی به ۲۳۵ نفر رسید

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: از زمان شیوع کرونا تاکنون تعداد فوتی های ناشی از این ویروس در استان به ۲۳۵ مورد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان روز دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت استان در خصوص ابتلاء به بیماری کرونا در جمع خبرنگاران در اراک، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته در استان مرکزی ۴۲ مورد جدید ابتلاء شناسایی شده است.

وی ادامه داد: موارد ابتلاء به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تا کنون به ۴ هزار و ۹۴۱ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: از ۴۲ بیمار جدید در استان ۱۳ مورد در بیمارستان‌های استان بستری شدند که تحت مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی دریافت می‌کنند.

به گفته جمالیان ۲۹ مورد از بیماران جدید که شناسایی شدند نیز به صورت سرپایی بودند که تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شدند.

وی در خصوص آمار فوتی‌های ناشی از ابتلاء به بیماری کرونا در استان گفت: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۴ مورد فوت ناشی از بیماری کرونا در استان مرکزی گزارش شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: تعداد فوتی‌ها بر اثر ابتلاء به این ویروس به ۲۳۵ مورد رسیده است.

کد مطلب 4973272

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