۲ هزار و ۸۲۵ نفر دیگر در عربستان کرونا گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عکاظ، وزارت بهداشت عربستان از شناسایی موارد جدید ابتلا به کرونا طی ساعات گذشته در این کشور خبر داد.

وزارت بهداشت عربستان اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۲ هزار و ۸۲۵ مورد جدید ابتلا به کرونا در عربستان شناسایی شده است که با احتساب موارد جدید، شمار مبتلایان به ۲۳۵ هزار ۱۱۱ نفر افزایش یافت.

مقامات بهداشتی سعودی از نامساعد بودن وضع جسمانی، ۲ هزار و ۲۳۵ کرونایی در این کشور هم خبر دادند.

همچنین وزارت بهداشت عربستان از ۲۰ مرگ جدید ناشی از کرونا هم خبر داد و شمار فوتی های ناشی از کرونا در این کشور را ۲ هزار و ۲۴۳ نفر اعلام کرد.

وزارت بهداشت عربستان به بهبودی ۲ هزار و ۸۰۴ نفر دیگر از چنگال کرونا هم اشاره کرد.