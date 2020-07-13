اعضای بدن پسر هشت ساله قمی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علوم پزشکی استان قم، ولی الله صمدی گفت: چهارمین مورد اهدای عضو ماندگار در سال ١٣٩٩ استان قم، فرشته آسمانی محمد کیان رستمی پسر بچه هشت ساله قمی بود.

وی گفت: این کودک به علت تصادف و خونریزی مغزی در بیمارستان فرقانی قم بستری و دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده ایثارگر و نوع دوستش به اهدای اعضای پاره تنشان، به چندین کودک بیمار بدحال در لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان، زندگی و حیات دوباره بخشیدند.

کارشناس مسئول واحد پیوند اعضای استان قم بیان کرد: هر بیمار مرگ مغزی می‌تواند به هشت نفر ارگان و به ۵۳ نفر نسج اهدا کند.