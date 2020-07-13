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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۷:۵۰

مسئول واحد پیوند اعضای قم:

اعضای بدن پسر هشت ساله قمی اهدا شد

اعضای بدن پسر هشت ساله قمی اهدا شد

قم - کارشناس مسئول واحد پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: اعضای چهارمین مورد مرگ مغزی استان قم که مربوط به یک کودک هشت ساله است، اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علوم پزشکی استان قم، ولی الله صمدی گفت: چهارمین مورد اهدای عضو ماندگار در سال ١٣٩٩ استان قم، فرشته آسمانی محمد کیان رستمی پسر بچه هشت ساله قمی بود.

وی گفت: این کودک به علت تصادف و خونریزی مغزی در بیمارستان فرقانی قم بستری و دچار مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده ایثارگر و نوع دوستش به اهدای اعضای پاره تنشان، به چندین کودک بیمار بدحال در لیست انتظار وزارت بهداشت و درمان، زندگی و حیات دوباره بخشیدند.

کارشناس مسئول واحد پیوند اعضای استان قم بیان کرد: هر بیمار مرگ مغزی می‌تواند به هشت نفر ارگان و به ۵۳ نفر نسج اهدا کند.

کد مطلب 4973277

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